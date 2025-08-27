EdF ‍: Akliouche appelé pour la première fois en Bleus

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Didier Deschamps a dévoilé ce mercredi sa liste de joueurs convoqués pour les matchs contre l’Ukraine et l’Islande, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Maghnes Akliouche fait partie de la sélection de l’équipe de France pour la première fois et prend numériquement la place dans le groupe de Randal Kolo Muani, grand oublié de la liste. Rayan Cherki est maintenu dans la sélection de Didier Deschamps, qui a également fait appel à Khephren Thuram et aux deux frères Hernandez pour ce rassemblement du mois de septembre.

Gardiens : Maignan, Chevalier, Samba

Défenseurs : Digne, Gusto, L.Hernandez, T.Hernandez, Konaté, Koundé, Saliba, Upamecano

Milieux : Doué, M.Koné, Rabiot, Tchouaméni, K.Thuram

Attaquants : Akliouche, Barcola, Cherki, O.Dembélé, Mbappé, Olise, Thuram