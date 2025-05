EdF ‍: Cherki snobé par Deschamps, scandale à l’OL

Dans : Equipe de France.

Didier Deschamps va dévoiler sa liste pour la Ligue des Nations, et Rayan Cherki devrait une nouvelle fois en être absent. Les supporters lyonnais crient au complot.

C’est ce mercredi que Didier Deschamps va annoncer la liste de l'équipe de France pour les demi-finales de la Ligue des Nations, qui aura lieu début juin. Ce sera contre l’Espagne, dans un match en mode revanche de la demi-finale du dernier euro. Mais des deux côtés, les effectifs vont tirer la langue à la fin d’une longue saison, et avec des joueurs qui auront coupé depuis 15 jours pour certains, et d’autres qui viendront de disputer la finale de la Ligue des Champions. Sans compter ceux qui vont jouer la Coupe du monde des clubs dans la foulée. Un été jamais vu dans l’histoire du football.

Cherki, la tentation de l'Algérie

Résultat, Didier Deschamps jongle pour essayer de trouver le mélange de performance et de fraicheur. Et malgré des bouleversements possibles, cela en tenant compte du fait que le sélectionneur national possède un noyau dur indéboulonnable, Rayan Cherki ne devrait pas être de la partie annonce RMC. En effet, bien que « DD » apprécie ses qualités, il ne compte pas sur lui pour ces deux matchs, alors que le meneur de jeu sort de la meilleure saison de sa carrière, et a été le fer de lance de l’OL ces derniers mois. Mais il faut croire que cela ne suffit pas, et Deschamps a pour habitude de solliciter des joueurs niveau Ligue des Champions, un monde que Cherki ne fréquente pas.

Cette décision , qui reste bien évidemment à confirmer ce mercredi, a eu le don de faire réagir les supporters lyonnais. « Après Lacazette et Benzema, c’est au tour de Cherki d’être victime. Ne pas le sélectionner, c’est une faute professionnelle », a lancé un supporter de l’OL, parmi de nombreux messages similaires. Si Didier Deschamps est habitué à ne pas faire l’unanimité, et personne ne la fait à ce poste, c’est la possibilité de voir Cherki rejoindre l’Algérie qui inquiète aussi. Même si RMC précise que le joueur de l’OL pourrait toucher aux Bleus s’il maintient ce niveau, la porte des Fennecs risque de s’ouvrir cet été.