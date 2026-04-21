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EdF : Cherki roi des Bleus, Deschamps reçoit un ordre

Equipe de France21 avr. , 10:20
parHadrien Rivayrand
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Rayan Cherki a ébloui la Premier League de son talent le week-end dernier face à Arsenal. Pour certains observateurs, l’équipe de France doit construire autour de l’ancien joueur de l’OL.
Manchester City a la chance de pouvoir compter dans son effectif sur un joueur de la trempe de Rayan Cherki. L’ancien Lyonnais marche sur l’eau depuis le début de la saison. Il pourrait être l’un des grands artisans du sacre des Skyblues en Premier League. Le week-end dernier, face à Arsenal dans un choc très important en championnat, le génie français a marqué un but et livré une prestation de très haut niveau.
Pour certains observateurs européens, la France aurait tort de ne pas construire sa future équipe autour de Rayan Cherki. Et ce n’est pas Daniele Manusia qui dira le contraire.

Cherki déjà incontournable avec les Bleus ? 

Lors d'un passage sur l'antenne de RMC, le consultant a en effet indiqué sans sourciller concernant Cherki : « Cherki a pris la couronne et il l'a posée sur sa tête. En France, ça commence à en parler comme il faut. Mais y'en a qui veulent le mettre sur le banc en équipe de France pour la Coupe du monde. Je pense qu'il faut bâtir l'équipe de France autour de lui. Il est constant tout un match et touche beaucoup de ballons ».

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Peu de chances néanmoins que Didier Deschamps bouscule tout pour Rayan Cherki. Le sélectionneur de l’équipe de France apprécie toutefois les profils offensifs dont il dispose. Il ne manquera pas d’options pour aligner une équipe particulièrement impressionnante.
Mais la concurrence est forte et les stars de l’équipe de France devront être à 100% pour espérer obtenir du temps de jeu. À seulement 22 ans, Rayan Cherki a encore une belle marge de progression, et savoir gérer la pression d’une Coupe du monde n’est pas évident pour un joueur.
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il fêtait bien son but y a pas longtemps contre Lyon alors qu'il aurait dû prendre rouge avant dans le match ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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