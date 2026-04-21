EdF : Cherki roi des Bleus, Deschamps reçoit un ordre

Rayan Cherki a ébloui la Premier League de son talent le week-end dernier face à Arsenal. Pour certains observateurs, l’équipe de France doit construire autour de l’ancien joueur de l’OL.

Manchester City a la chance de pouvoir compter dans son effectif sur un joueur de la trempe de Rayan Cherki. L’ancien Lyonnais marche sur l’eau depuis le début de la saison. Il pourrait être l’un des grands artisans du sacre des Skyblues en Premier League. Le week-end dernier, face à Arsenal dans un choc très important en championnat, le génie français a marqué un but et livré une prestation de très haut niveau.

Pour certains observateurs européens, la France aurait tort de ne pas construire sa future équipe autour de Rayan Cherki. Et ce n’est pas Daniele Manusia qui dira le contraire.

Cherki déjà incontournable avec les Bleus ?

Lors d'un passage sur l'antenne de RMC, le consultant a en effet indiqué sans sourciller concernant Cherki : « Cherki a pris la couronne et il l'a posée sur sa tête. En France, ça commence à en parler comme il faut. Mais y'en a qui veulent le mettre sur le banc en équipe de France pour la Coupe du monde. Je pense qu'il faut bâtir l'équipe de France autour de lui. Il est constant tout un match et touche beaucoup de ballons ».

Peu de chances néanmoins que Didier Deschamps bouscule tout pour Rayan Cherki. Le sélectionneur de l’équipe de France apprécie toutefois les profils offensifs dont il dispose. Il ne manquera pas d’options pour aligner une équipe particulièrement impressionnante.

Mais la concurrence est forte et les stars de l’équipe de France devront être à 100% pour espérer obtenir du temps de jeu. À seulement 22 ans, Rayan Cherki a encore une belle marge de progression, et savoir gérer la pression d’une Coupe du monde n’est pas évident pour un joueur.