Florian Thauvin ignore encore s'il sera avec l'équipe de France aux États-Unis pour le Mondial, mais quoi qu'il arrive, le joueur du RC Lens n'a aucun reproche à faire à Didier Deschamps.

Même s'il contribue au formidable parcours du RC Lens en Ligue 1 et en Coupe de France, Florian Thauvin sait que la concurrence est énorme à son poste en équipe de France. Champion du monde en 2018 avec les Bleus, le milieu offensif de 33 ans rêve pourtant de partir au combat pour tenter de décrocher une troisième étoile cet été. Cependant, il sait que le sélectionneur national devra faire des choix et que ce sera difficile. Mais, quoi qu'il advienne, Florian Thauvin confie dans L'Equipe qu'il acceptera sans broncher le choix de Didier Deschamps, à qui il tresse des lauriers. Pour Flotov, avec un tel coach à sa tête, l'équipe de France a toutes les chances de gagner un titre mondial de plus.

Thauvin n'en voudra pas à Deschamps

Pour l'instant, on ne connaît pas encore la date de l'annonce du groupe de joueurs retenus pour disputer la Coupe du Monde 2026, mais Florian Thauvin est déjà philosophe et il n'en voudra pas à Didier Deschamps si ce dernier ne le convoque pas. « Je lui pardonnerai, comme je lui ai pardonné les fois où j'étais en sélection et même pas sur le banc. Moi ou un autre, l'équipe de France ne nous appartient pas, elle appartient aux Français. On a un coach qui fait des choix pour le meilleur, que le joueur soit content ou pas, on s'en fout. Même si j'espère de tout coeur faire partie de l'aventure, un autre rêve pour moi, quoi qu'il arrive je souhaite le meilleur à la France et à Didier. Ce sera sa dernière compétition, j'espère qu'il la remportera, et je suis intimement convaincu que c'est la meilleure personne pour qu'on la gagne une nouvelle fois », avoue le joueur du RC Lens.