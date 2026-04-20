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Florian Thauvin

France : Thauvin et Deschamps, c'est le grand amour

Equipe de France20 avr. , 21:30
parClaude Dautel
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Florian Thauvin ignore encore s'il sera avec l'équipe de France aux États-Unis pour le Mondial, mais quoi qu'il arrive, le joueur du RC Lens n'a aucun reproche à faire à Didier Deschamps.
Même s'il contribue au formidable parcours du RC Lens en Ligue 1 et en Coupe de France, Florian Thauvin sait que la concurrence est énorme à son poste en équipe de France. Champion du monde en 2018 avec les Bleus, le milieu offensif de 33 ans rêve pourtant de partir au combat pour tenter de décrocher une troisième étoile cet été. Cependant, il sait que le sélectionneur national devra faire des choix et que ce sera difficile. Mais, quoi qu'il advienne, Florian Thauvin confie dans L'Equipe qu'il acceptera sans broncher le choix de Didier Deschamps, à qui il tresse des lauriers. Pour Flotov, avec un tel coach à sa tête, l'équipe de France a toutes les chances de gagner un titre mondial de plus.

Thauvin n'en voudra pas à Deschamps

Pour l'instant, on ne connaît pas encore la date de l'annonce du groupe de joueurs retenus pour disputer la Coupe du Monde 2026, mais Florian Thauvin est déjà philosophe et il n'en voudra pas à Didier Deschamps si ce dernier ne le convoque pas. « Je lui pardonnerai, comme je lui ai pardonné les fois où j'étais en sélection et même pas sur le banc. Moi ou un autre, l'équipe de France ne nous appartient pas, elle appartient aux Français. On a un coach qui fait des choix pour le meilleur, que le joueur soit content ou pas, on s'en fout. Même si j'espère de tout coeur faire partie de l'aventure, un autre rêve pour moi, quoi qu'il arrive je souhaite le meilleur à la France et à Didier. Ce sera sa dernière compétition, j'espère qu'il la remportera, et je suis intimement convaincu que c'est la meilleure personne pour qu'on la gagne une nouvelle fois », avoue le joueur du RC Lens.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63282035622537
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
202948172546-21
18
Metz
153036212766-39

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