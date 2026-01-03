EdF : Cet ancien de l'OL qui fait saliver Didier Deschamps

Voir Pierre Kalulu avec les Bleus à la Coupe du monde cet été, ce ne serait plus une surprise tant Didier Deschamps est épaté par les performances de l'ancien lyonnais, injouable avec la Juventus.

Des Lyonnais en équipe de France , c’est une denrée rare, y compris à l’approche de la Coupe du monde 2026. Corentin Tolisso espère accrocher le wagon bleu dans les prochaines semaines, même si le capitaine de l’OL a du mal à convaincre Didier Deschamps qu’il est vraiment revenu à un niveau digne de l’équipe de France. Pour les sympathisants lyonnais qui aimeraient voir leurs joueurs ou au moins leur centre de formation être récompensé, une bonne nouvelle peut arriver prochainement.

Kalulu, toujours titulaire à la Juventus

En effet, selon Tuttosport, le staff tricolore observe de très près les performances de Pierre Kalulu. Le natif de Lyon est un pur produit du centre de formation de l’OL même si c’est au Milan AC puis à la Juventus qu’il a franchi de gros caps dans sa carrière. Sa régularité (17 titularisations en 17 matchs, jamais remplacé), son abnégation et le fait qu’il commette très peu d’erreurs ont marqué les esprits du staff de Didier Deschamps. Avec la Juventus, il a encore été énorme la semaine dernière contre Pise, avec un but à la clé qui plus est. Selon la presse italienne, Pierre Kalulu a reçu des signaux très positifs et il peut désormais envisager une présence à la Coupe du monde.

La concurrence est assez terrible en équipe de France au poste de défenseur central, mais entre les blessures et les performances irrégulières, personne ne s’impose vraiment comme incontournable. De quoi relancer une concurrence inattendue avec ce pur lyonnais, qui a néanmoins du attendre son envol de Lyon pour exploser. De quoi donner des gros regrets à l’OL, qui n’a jamais pu profiter de son défenseur, parti très tôt pour une bouchée de pain et qui possède désormais une valeur marchande supérieure à 20 millions d’euros.

En 2020, dans une saison marquée par le Covid, Pierre Kalulu n’avait finalement pas signé professionnel à l’OL, ne rapportant que les indemnités de formation à Lyon.