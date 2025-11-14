ICONSPORT_277063_0156

Edf : Ce défenseur français qui se fait incendier après l'Ukraine

Equipe de France14 nov. , 9:00
parNathan Hanini
L’équipe de France s’est défait du piège ukrainien ce jeudi soir et décroche son billet pour la Coupe du monde. Dans un match en deux temps, certains Bleus n’ont pas brillé. Dans le dur depuis quelque temps, Jules Koundé a encore vécu une rencontre compliquée.
Jules Koundé n’a pas livré sa meilleure performance chez les Bleus ce jeudi soir du côté du Parc des Princes face à l’Ukraine (4-0). Le défenseur du FC Barcelone ne sera par ailleurs pas présent lors du deuxième match de l’équipe de France ce dimanche du côté de l’Azerbaïdjan. L’ancien joueur des Girondins de Bordeaux a obtenu la pire note côté Bleu dans le journal l'Équipe aux côtés de Manu Koné et Rayan Cherki : 4/10. Emprunté physiquement, Koundé a eu du mal à faire des différences sur son côté droit. « Il ne traverse pas sa meilleure période et ça se voit. Emprunté physiquement, en difficulté techniquement, le latéral a été trop effacé », écrit le quotidien sportif français.

Koundé a besoin de repos

Sur X (anciennement Twitter), la performance du joueur du FC Barcelone n’est pas passée inaperçue. « Il est à côté de ses pompes en FFF même au barça, c’est simple il a loupé toutes ses actions », peut-on lire ou encore « Koundé ce soir, ce n'est aucune prise de risque, aucun dédoublement sur son aile, aucun centre digne de ce nom ! » Il est vrai que le joueur qui a fêté ses 27 ans le 12 novembre ne vit pas la meilleure période de sa carrière. À l’image de sa performance de ce jeudi, Koundé a l’air emprunté physiquement. Selon le média Sport, le joueur rentrera du côté de Barcelone pour se reposer. Hansi Flick va compter sur lui pour la réception de Bilbao et le déplacement à Chelsea en Ligue des champions. Mais à l’image du club catalan, Koundé tire sur la corde raide ces derniers temps. 
J. Koundé

J. Koundé

FranceFrance Âge 27 Défenseur

UEFA Nations League

Matchs8
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs4
Buts0
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0

La Liga

Matchs11
Buts1
Passes décisives0
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
