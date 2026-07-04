EdF : Ce choix de Deschamps qui crispe le vestiaire français
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EdF : Ce choix de Deschamps qui crispe le vestiaire français

Equipe de France04 juil. , 21:30
parEric Bethsy
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Après une excellente saison avec le Paris Saint-Germain, Warren Zaïre-Emery reste cantonné au banc des remplaçants depuis le début du Mondial 2026. Une situation inexplicable au sein de l’équipe de France où l’on constate le bon état d’esprit du milieu de terrain.
Warren Zaïre-Emery sait probablement à quoi s’attendre. Malgré le forfait d’Aurélien Tchouaméni, victime d’une gêne à la cuisse, le milieu du Paris Saint-Germain ne débutera pas le 8e de finale du Mondial contre le Paraguay ce samedi (23h). Selon la hiérarchie établie par Didier Deschamps, c’est Manu Koné qui devrait remplacer le vice-capitaine dans le onze de l’équipe de France.

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Quant au Parisien, rien ne dit que le sélectionneur lui offrira sa première apparition. Depuis le début du tournoi, Warren Zaïre-Emery reste cantonné au banc des remplaçants à cause de la rude concurrence dans l’entrejeu, mais aussi en raison de la confiance de Didier Deschamps en son cadre Jules Koundé et en sa doublure Malo Gusto au poste de latéral droit. Le titi a pourtant montré à de nombreuses reprises sa capacité à briller sur le côté de la défense sous les ordres de Luis Enrique. Alors comment expliquer son absence totale de temps de jeu ?
Une chose est sûre d’après son coéquipier Désiré Doué, c’est que le problème ne concerne pas son état d’esprit jugé irréprochable. « Warren c'est un joueur exceptionnel qui a une mentalité de champion et il le démontre au quotidien, a certifié l’ailier de l’équipe de France. Même s'il a eu zéro minute pour le moment, il a toujours la même énergie, toujours la même volonté. Au quotidien, il travaille toujours aussi dur. Lui aussi il se tient prêt. Au moment où il aura un rôle à jouer, il sera prêt, j'en suis sûr. » A l’Euro 2024, Warren Zaïre-Emery avait déjà passé toute la compétition sur le banc.
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4
Lens
00000000
5
Toulouse
00000000
6
Nice
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