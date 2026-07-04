EdF : C'est plus grave que prévu pour Tchouaméni

Forfait pour le 8e de finale de la Coupe du monde 2026 face au Paraguay, Aurélien Tchouaméni pourrait aussi manquer le potentiel quart de finale de l’équipe de France.

Les nouvelles ne sont pas bonnes pour Aurélien Tchouaméni. Contraint de déclarer forfait pour le Paraguay en raison d’une douleur à la cuisse ressentie lors du dernier entraînement, le milieu du Real Madrid ne devait pas en avoir pour plus de quatre jours. Les dernières nouvelles concernant la blessure de l’ancien Monégasque ne sont pas rassurantes. A en croire L’Equipe, l’IRM passé par Aurélien Tchouaméni révèle une petite lésion qui va nécessiter un temps de cicatrisation un peu plus long que ce qui était prévu.

Un retour pas avant les demi-finales ?

Sa participation à l’éventuel quart de finale de l’équipe de France est donc incertaine. Il devrait néanmoins être sur pied pour une possible demi-finale. Le staff des Bleus ne souhaite en tout cas prendre aucun risque avec son vice-capitaine puisque les solutions ne manquent pas pour le remplacer avec Warren Zaïre-Emery, Ngolo Kanté et surtout Manu Koné, pressenti pour épauler Adrien Rabiot ce samedi soir face au Paraguay.