L’échauffement inédit de Fenerbahçe contre l’OL (vidéo)

Les joueurs de Fenerbahçe sont actuellement à l’échauffement avant le barrage aller de Ligue des Champions contre l’OL.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils utilisent une méthode assez inédite pour s’échauffer tout en faisant monter la température auprès du public. Une vidéo postée par Le Progrès montre que tour à tour, les coéquipiers de Mason Greenwood sortent des exercices du staff turc pour se présenter face aux tribunes et haranguer le virage des Ultras. Une drôle de méthode qui a au moins le mérite de faire grimper la température à quelques minutes du coup d’envoi du match face aux Lyonnais.