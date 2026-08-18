L’échauffement inédit de Fenerbahçe contre l’OL (vidéo)

tien la parisienne qui me crois marseillais trou du Q tu es trop konne tout ne tourne pas autour de tes chevres de marseillaisesmais bon tu es trop konne comme le dit si bien tadaronne
Un Skriniar normalement arbitré c'est carton rouge au bout de 20 minutes. L'arbitre n'a pas eu les couilles face au public turc...
Même s'il y a une rivalité entre les deux clubs, ils sont jusqu'à présent 28 joueurs du PSG et 23 joueurs de l'OM qui ont joué pour les deux clubs, transfert direct ou indirect (certains sont passés par d'autres clubs avant d'aller jouer pour le club "rival").
Dommage que ce soit le seul au niveau devant.....
Greenwood et sa spéciale,avec un grand Abner sur le but de l'anglais, sans oublier skriniar et sa spéciale, y en a pour tous les goûts.
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Drôle d'échauffement pour le Fener : à tour de rôle, ́les joueurs sortent de l'exercice pour venir haranguer le virage des ultras