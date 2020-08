EdF : Camavinga-Mbappé, le duo qui fait rêver Pierre Ménès

Dans : Equipe de France.

Révélation de la saison dernière au Stade Rennais, Eduardo Camavinga est encore parti pour frapper les esprits cette saison.

Son entrée en jeu face à Lille lors de la première journée avait totalement bouleversé le sort de la rencontre, et ce samedi contre Montpellier, il a de nouveau été décisif avec un but inscrit en solo, et avec une facilité insolente. De quoi justifier sa convocation en A par Didier Deschamps pour la semaine prochaine, lui qui est parti pour être le plus jeune international de l’après-guerre. Encore mineur, le milieu de terrain épate par sa maitrise technique, sa vision du jeu et sa capacité à multiplier les efforts, ce qui explique aussi pourquoi tout le monde lui prédit un avenir brillant. Ce qui est justifié selon Pierre Ménès, qui ne veut pas entendre parler d’âge avec un tel joyau, qu’il compare volontiers à Kylian Mbappé.

« Si c’est trop tôt pour Camavinga ? On avait posé la question à l’époque avec Kylian Mbappé. Je pense que Mbappé a donné la réponse et que Camavinga donnera la même. On tient là, dans deux styles évidemment très différents, deux joueurs de classe mondiale. Et les joueurs de classe mondiale, on les utilise dès qu’on peut et l’âge, on s’en fout », a expliqué le consultant du Canal Football Club, persuadé que l’équipe de France ne doit pas hésiter une seconde à faire de la place pour le joueur rennais, même s’il est encore mineur. La Ligue des Champions, la saison de confirmation en Ligue 1 et les premiers matchs en Bleu aideront certainement Camavinga à grandir encore plus.