EdF : C’est fini pour Kanté et L. Hernandez

Par Guillaume Conte

La FFF a annoncé le départ de N’Golo Kanté et Lucas Hernandez, qui ne seront donc pas de la partie pour le dernier match face à la Croatie.Le premier est blessé et n’a pas pu donner leur pleine mesure lors de ce rassemblement. Le défenseur du Bayern attend lui un heureux évènement et a eu l’autorisation de rejoindre sa compagne. Didier Deschamps n’a convoqué personne pour les remplacer, et n’a donc plus que 22 joueurs, dont trois gardiens, dans son effectif.