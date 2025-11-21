lens a fait le coup du siecle en vendant brice samba iconsport 254924 0135 390531

EdF : Brice Samba redoute un sale coup de Deschamps

Equipe de France21 nov. , 22:30
parEric Bethsy
0
Performant cette saison, Brice Samba compte bien poursuivre sur sa lancée. Le gardien souhaite continuer à porter le Stade Rennais afin de garder sa place en équipe de France pour la Coupe du Monde 2026.
Après le rassemblement de l’équipe de France, de nombreux observateurs se sont lancés dans le jeu des pronostics. Beaucoup d’entre eux estiment que Didier Deschamps a déjà composé une bonne partie de sa liste définitive pour le Mondial 2026. Certains joueurs paraissent effectivement intouchables. Mais ce n’est pas forcément le cas de Brice Samba. En juin dernier, le gardien de Rennes avait été rétrogradé au profit de Lucas Chevalier. Le voilà numéro 3, un statut qui ne lui garantit rien malgré son excellent début de saison.

Lire aussi

Brice Samba viré des Bleus, Deschamps y pense fortBrice Samba viré des Bleus, Deschamps y pense fort
« Forcément, il y a cet objectif de Coupe du Monde, a confié le portier aux trois sélections. La saison dernière, les trois-quatre premiers matchs ont été compliqués avec Rennes. Mais lors de ma première partie de saison dernière avec Lens, en terme de stats, je pense être dans les trois meilleurs gardiens. Pour moi aujourd'hui, je suis sur ma lancée, j’enchaîne les saisons en essayant de rester le plus performant possible, Dieu merci. Je veux mettre Rennes très haut. Pour la sélection, je veux être au service du collectif. »
« Si le coach fait appel à moi, je serai très heureux. Je veux être dans ce groupe et je ne dois pas me relâcher, a commenté l’ancien gardien de l’Olympique de Marseille, qui peut aussi compter sur son importance dans le vestiaire. J'évite de trop parler. Déjà, je n'aime pas quand on me parle énormément. J'essaie d'être le plus juste possible quand je prends la parole. J'estime que je suis écouté et que ça a de l'impact. » Seul joueur du dernier rassemblement sans temps de jeu, Brice Samba n’est pas totalement à l’abri d’un retour d’Alphonse Areola (West Ham).
0
Articles Recommandés
psg donnarumma pret a faire un enorme coup tordu iconsport 267396 0602 1 397864
PSG

Donnarumma se lâche, Luis Enrique l’a dégoûté du PSG

ICONSPORT_108312_0059
SMC

Caen : Mbappé ne comprend rien, Orelsan est mort de rire

magic fans et green angels fixent un rassemblement le 29 mars iconsport 067447 0041 390000
ASSE

Bagarres entre Ultras, l'ASSE entre dans l'octogone

ICONSPORT_277701_0099
OM

L'OM version 2025-2026 entre déjà dans l'histoire

Fil Info

15:00
Donnarumma se lâche, Luis Enrique l’a dégoûté du PSG
14:30
Caen : Mbappé ne comprend rien, Orelsan est mort de rire
14:00
Bagarres entre Ultras, l'ASSE entre dans l'octogone
13:40
L'OM version 2025-2026 entre déjà dans l'histoire
13:20
OL : Les supporters votent pour la signature de ces deux joueurs
13:00
Le Barça réclame un milliard d’euros au PSG
12:40
OM : Longoria vire la Juventus de son bureau
12:20
OL : John Textor récompensé, ça fait scandale à Lyon
12:00
Le PSG s'excite pour une petite merveille nantaise

Derniers commentaires

OM : Longoria vire la Juventus de son bureau

Ça fait plaisir de savoir qu'on est devenu un club capable de dire non à un club comme la Juve. Les temps ont bien changé..

Le Barça réclame un milliard d’euros au PSG

Pas que ça me gène dans le cas de Gavi mais ces clauses libératoires absurdes sont des contournements légaux patents. Elles devraient être en lien avec le salaire perçu * le nombre de mois de contrat restant, avec une marge disons de 20% Gavi 9.4 millions par an * 4 ans * 1.2 de marge (c'est confortable 20% de marge) donne 45 millions d'euros de clause libératoire. Si le Barça estime vraiment sa clause à 1 milliard, soit la perte qui correspondrait à son départ, ça devrait donner un salaire à peu près 20 fois supérieur pour le joueur.

Le Bayern Munich humilie publiquement le PSG

Quel titre de m.....

L'OM martyrise Nice, Riolo n'a pas aimé

Riolo dans toute splendeur....tu gagnes 5 a 1 mais le gars trouve toujours la petite bête. Quand cest le qsg qui gagne contre Nice 1 a 0 a la 95eme la on entend pas sa grande bouche

L'OM martyrise Nice, Riolo n'a pas aimé

Ptdrrrr +21 de GA en 13 matchs mais ta raison l'OM finira pas dans les 4 je parie que lyon mérite plus non avec ses grandes victoires 1 a 0 ? 🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
2813913331221
2
Paris Saint Germain
2712831241113
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading