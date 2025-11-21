EdF : Brice Samba redoute un sale coup de Deschamps

Performant cette saison, Brice Samba compte bien poursuivre sur sa lancée. Le gardien souhaite continuer à porter le Stade Rennais afin de garder sa place en équipe de France pour la Coupe du Monde 2026.

Après le rassemblement de l’équipe de France , de nombreux observateurs se sont lancés dans le jeu des pronostics. Beaucoup d’entre eux estiment que Didier Deschamps a déjà composé une bonne partie de sa liste définitive pour le Mondial 2026. Certains joueurs paraissent effectivement intouchables. Mais ce n’est pas forcément le cas de Brice Samba. En juin dernier, le gardien de Rennes avait été rétrogradé au profit de Lucas Chevalier. Le voilà numéro 3, un statut qui ne lui garantit rien malgré son excellent début de saison.

« Forcément, il y a cet objectif de Coupe du Monde, a confié le portier aux trois sélections. La saison dernière, les trois-quatre premiers matchs ont été compliqués avec Rennes. Mais lors de ma première partie de saison dernière avec Lens, en terme de stats, je pense être dans les trois meilleurs gardiens. Pour moi aujourd'hui, je suis sur ma lancée, j’enchaîne les saisons en essayant de rester le plus performant possible, Dieu merci. Je veux mettre Rennes très haut. Pour la sélection, je veux être au service du collectif. »

« Si le coach fait appel à moi, je serai très heureux. Je veux être dans ce groupe et je ne dois pas me relâcher, a commenté l’ancien gardien de l’Olympique de Marseille, qui peut aussi compter sur son importance dans le vestiaire. J'évite de trop parler. Déjà, je n'aime pas quand on me parle énormément. J'essaie d'être le plus juste possible quand je prends la parole. J'estime que je suis écouté et que ça a de l'impact. » Seul joueur du dernier rassemblement sans temps de jeu, Brice Samba n’est pas totalement à l’abri d’un retour d’Alphonse Areola (West Ham).