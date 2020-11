EDF : Boycotté à Man Utd, Pogba peut compter sur Deschamps

Dans : Equipe de France.

Dans une période difficile avec Manchester United, Paul Pogba a reçu le soutien de son sélectionneur Didier Deschamps avant les match de l’Equipe de France face à la Finlande et au Portugal.

Véritable leader et toujours performant quand il porte le maillot Bleu, Paul Pogba vit une période plus compliquée dans son club. Eclipsé par l’arrivé de Bruno Fernandes l’an dernier, le milieu de terrain français se retrouve de plus en plus sur le banc des remplaçants cette saison. Ce fut notamment le cas contre le PSG, Ole Gunnar Solskjær lui ayant préféré Fred et Scott McTominay. Une situation délicate pas arrangée par l’arrivée de Donny van de Beek pour près de 40 millions d’euros en provenance de l’Ajax. Alors qu’il est toujours courtisé par le Real Madrid, Paul Pogba peut en tout cas compter sur le soutien inconditionnel de son sélectionneur Didier Deschamps, interrogé à son sujet.

« Je n'ai pas de conseils à donner. Il connaît bien le groupe. Cela faisait un moment qu'il n'avait pas joué avec son club. Il est dans une situation à MU où il ne peut pas être satisfait de son temps de jeu et de son poste forcément. Il n'est pas dans sa meilleure période. Les blessures se sont enchaînées. La COVID l'a touché aussi assez durement. Il a besoin de retrouver du rythme. Le mois dernier, son match avait été plutôt bon et consistant malgré un manque de rythme. Il a joué depuis, mais on ne peut pas dire qu'il soit satisfait. Avec moi, il n'y a pas de souci, je ferai en sorte de le gérer. Ce n'est jamais évident pour un joueur dans sa situation. Je vais discuter avec lui. Il me dira certaines choses, son ressenti, et je lui dirais aussi ce que je peux voir et ressentir. Je le connais bien et ça ira dans le bon sens pour lui même s'il doit toujours être le plus performant possible, » a déclaré le sélectionneur des Bleus. Reste à savoir si la trêve internationale donnera une bouffée d’air frais à Paul Pogba avant de retourner à Manchester.