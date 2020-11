Esp : Camavinga trop cher, le Real se rabat sur Pogba !

Dans : Liga.

Désireux de rajeunir son effectif lors du prochain mercato, le Real Madrid rêve de s’offrir Kylian Mbappé et Eduardo Camavinga.

Il ne fait aucun doute sur le fait que l’avant-centre du Paris Saint-Germain est la priorité absolue du Real Madrid dans l’optique du mercato estival. En ce qui concerne le renfort tant attendu au milieu de terrain, il n’y a en revanche aucune certitude. Certes, Florentino Pérez et Zinedine Zidane apprécient le profil de la nouvelle pépite mondiale Eduardo Camavinga. Mais ces dernières semaines, le prix de l’international français s’est envolé en raison de son nouveau statut avec l’Equipe de France. C’est ainsi que selon les informations obtenues par le journal AS, le Real Madrid pourrait bien renoncer à la star montante du Stade Rennais.

Bien conscient que le potentiel transfert de Kylian Mbappé va coûter un bras à son club, Florentino Pérez souhaiterait désormais se positionner sur un milieu de terrain moins cher qu’Eduardo Camavinga. En ce sens, c’est une vielle piste du Real Madrid qui est en passe d’être réactivée selon le média madrilène, celle menant… à Paul Pogba. Et pour cause, la valeur de l’international français de Manchester United est en baisse et aurait atteint 60 ME. Un prix jugé abordable par la direction du Real Madrid, qui serait prête à satisfaire les exigences de Manchester United dans ce dossier. De son côté, Paul Pogba est évidemment favorable à un transfert dans la capitale espagnole, lui qui a clamé à plusieurs reprises son envie de travailler au côté de Zinedine Zidane au Real Madrid. Reste maintenant à voir si un éventuel refus du PSG de vendre Kylian Mbappé pourrait relancer le dossier Eduardo Camavinga au Real Madrid. Quoi qu’il en soit, le bouillant dossier Paul Pogba est relancé en Espagne.