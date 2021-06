EdF : Benzema voulait encore faire vibrer les Français

Dans : Equipe de France.

A l’instar des autres joueurs de l’Equipe de France, Karim Benzema a publié un message sur Instagram au lendemain de la défaite des Bleus contre la Suisse en huitième de finale de l'Euro 2021.

Auteur d’un doublé contre le Portugal en phase de groupes, Karim Benzema a remis ça face à la Suisse lundi soir (3-3). De toute évidence, l’attaquant du Real Madrid aura été le joueur ayant transmis le plus d’émotions aux supporters français durant cet Euro. Sur son compte Instagram, Karim Benzema a expliqué qu’il aurait aimé donner du plaisir au peuple tricolore plus longtemps. Tourné vers l’avenir, le buteur formé à l’OL promet des jours meilleurs.

« Triste et déçu suite à l’issue du match d’hier. La déception est immense, j’aurai aimé continuer à vous faire vibrer encore longtemps. Merci pour votre soutien sans faille depuis le début de cet Euro. Merci pour la force que vous m’avez donné quotidiennement. Rien n’est jamais facile, on continue à se battre pour préparer l’avenir et revenir encore plus fort » a publié Karim Benzema, dont le comportement durant cet Euro aura été absolument admirable, pour le plus grand plaisir des supporters de l’Equipe de France, qui attendaient son retour depuis plus de cinq ans.