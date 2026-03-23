Accord avec Zidane, la France a choisi

Didier Deschamps va céder sa place à la tête des Bleus dans quelques mois, et le nom de son successeur est déjà trouvé selon les révélations du Parisien.

Didier Deschamps l’a encore répété cette semaine lors de la divulgation de la liste pour les prochains matchs des Bleus , il ne sera plus le sélectionneur de l’équipe de France dans quelques mois. Son contrat arrive à terme, et quel que soit le résultat de la France lors de la Coupe du monde 2026, il lâchera la main après 14 ans de présence.

Pour lui succéder, la FFF essaye pour le moment de garder le secret afin de ne pas perturber l’équipe sur les prochaines échéances, et de ne pas créer un débat parallèle. Philippe Diallo a reconnu avoir étudié cinq candidatures très sérieuses, de techniciens français. Il avait ensuite donné rendez-vous à l’issue de la Coupe du monde pour en savoir plus.

Zidane veut un gros staff pour les Bleus

Mais il n’y a aucun doute possible pour Le Parisien, qui révèle que c’est bien Zinedine Zidane qui prendra la succession de Didier Deschamps. Rien n’a été signé pour le moment, mais les discussions remontent à plusieurs semaines, tout comme l’accord oral trouvé pour une future collaboration. Une arrivée déjà scellée donc, sachant que les négociations ont porté sur de nombreux points, et pas seulement les grandes lignes. Quelques détails sont encore à régler mais la signature officielle pourrait même intervenir avant la Coupe du monde, histoire que tout soit clair pour tout le monde.

Le quotidien francilien précise tout de même que la principale exigences de « ZZ » reste celle de disposer d’un staff bien plus étoffé que Didier Deschamps, qui avait ses adjoints de longue date et évoluait plutôt en rang serré. La principale interrogation est désormais de savoir si la FFF attendra bien la fin de la Coupe du monde pour faire cette annonce, ou si la pression sera tellement forte que la nomination de Zidane sera effectuée plus tôt, pour enlever une charge à la délégation tricolore.

En tout cas, pour les quatre autres candidats au poste de sélectionneur de l’équipe de France, il ne faudra pas qu’ils espèrent trop fort un appel de la part de la FFF dans les prochaines semaines, la place étant visiblement quasiment prise.