EdF : Benzema meilleur attaquant français de l’histoire, les stats démentent

Impressionnant depuis plusieurs saisons avec le Real Madrid, Karim Benzema peut-il être perçu comme le meilleur attaquant français de tous les temps ? Certains observateurs y croient, alors que d’autres refusent de lui accorder ce statut en raison de son parcours en sélection.

De nombreux concurrents et entraîneurs sont passés au Real Madrid et pourtant, aucun obstacle n’a résisté à Karim Benzema. L’ancien prodige de l’Olympique Lyonnais a fini par devenir intouchable au service de Cristiano Ronaldo, puis en tant que seul et unique buteur de la Maison Blanche. Deux rôles qui lui ont permis de remplir son palmarès saison après saison. Le tout sans souffrir de sa mise à l’écart en équipe de France. La preuve, malgré cet échec, certains le considèrent comme le meilleur attaquant français de l’histoire, y compris devant Thierry Henry. Ce que conteste le journaliste David Aiello après s’être intéressé de plus près aux statistiques du Merengue avec les Bleus.

Benzema chez les Bleus, c'était bof bof

« On peut lui opposer son parcours en équipe de France, a argumenté le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe, dans des propos relayés par Footradio. Pourtant, j’adore Karim Benzema. Je voulais aller dans les chiffres pour voir ce que ça donne. Quand on regarde Benzema en équipe de France, on a l’impression qu’il n’a pas joué. Mais il a quand même joué de 2007 à 2015. C’est 81 sélections et seulement 27 buts. (…) Sous l’ère Deschamps, il a fait 1222 minutes sans marquer, on s’en souvient tous etc… Son parcours en équipe de France, hélas… Il n’a jamais marqué dans les phases finales. » Reste à savoir quel aurait été son rendement aux côtés de la génération championne du monde et ça on ne le saura jamais, Didier Deschamps ayant mis un terme aux espoirs des fans de KB9 de retrouver l'équipe de France.