EdF : Benzema, le Ballon d'Or du peuple est en mission au Qatar

Après son sacre au Ballon d’Or lundi soir, Karim Benzema vise désormais la Coupe du monde avec l’Equipe de France.

Karim Benzema est sur le toit du monde. Lundi soir, le buteur du Real Madrid et de l’Equipe de France a été sacré Ballon d’Or. Il s’agit du cinquième joueur français à obtenir la distinction individuelle suprême, une récompense méritée au vu de la saison grandiose réalisée par le buteur formé à l’Olympique Lyonnais. Désormais tourné vers de nouveaux objectifs, collectifs cette fois-ci, Karim Benzema rêve de Coupe du monde. Après la remise de son Ballon d’Or, « KB9 » a effectivement dévoilé que son nouvel objectif était de décrocher le Graal avec l’Equipe de France au Qatar au mois de novembre. Un objectif de taille car la France n’est pas vraiment dans les meilleures dispositions possibles ces dernières semaines entre les affaires extra-sportives et les nombreux joueurs blessés.

Karim Benzema veut rafler le Mondial avec les Bleus

« Les promesses à ma mère ont été tenues, c’est pour ça que je suis très fier. J’ai toujours de l'ambition, j’aimerais gagner la Coupe du monde avec l’équipe de France. Ce sont des choses qui restent. C’est un objectif : aller au Mondial et tout faire pour le gagner » a indiqué Karim Benzema, dont l’objectif et la mentalité feront plaisir à Didier Deschamps, lequel était présent à la cérémonie du Ballon d’Or ce lundi au côté de son président Noël Le Graët. Face aux journalistes, Karim Benzema a par ailleurs été interrogé sur son expression « Ballon d’Or du peuple ». « C’est juste par rapport à d’où je viens, par rapport à tous mes fans. Ils y ont participé en me poussant toujours un peu à chaque fois, en me soutenant dans tous les moments. Donc j’ai envie de partager ce trophée avec eux car j’aime le partage et parce qu’eux le méritent aussi » a confié Karim Benzema, sur un petit nuage et qui tentera de faire profiter de son talent et de son état d’esprit à l’Equipe de France au Mondial dans un mois.