EdF : Benzema imite Messi, la France jubile

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Absent du groupe du Real Madrid qui s’est incliné face au Rayo Vallecano lundi soir, Karim Benzema risque de manquer le match face à Cadix jeudi.

Gêné par quelques pépins musculaires, Karim Benzema avait effectué son grand retour lors du match de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Celtic Glasgow la semaine dernière. Mais à la surprise générale, le Ballon d’Or 2022 a manqué à l’appel pour le déplacement du Real Madrid au Rayo Vallecano. Comme à chaque fois lorsqu’il est absent, Karim Benzema a cruellement manqué à l’équipe de Carlo Ancelotti, qui s’est incliné à la surprise générale et qui a perdu sa première place pour la première fois de la saison. Jeudi, le Real Madrid joue un dernier match avant la Coupe du monde contre Cadix à Bernabeu. Et pour cette rencontre, il y a fort à parier que Karim Benzema sera encore une fois absent selon les informations du site Fichajes.net. Non pas car le buteur des Bleus est gravement blessé mais car il n’entend pas prendre le moindre risque à quelques jours de la Coupe du monde.

Benzema ne veut pas prendre de risque avant le Mondial

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

En effet, le média espagnol indique qu’à l’instar de Lionel Messi au PSG, qui pourrait zapper le dernier match de Ligue 1 avant la Coupe du monde, Karim Benzema ne souhaite pas prendre le moindre risque de blessure avant de rejoindre les Bleus au Qatar. Autrement dit, « KB9 » a de grandes chances de faire l’impasse sur le match contre Cadix avec l’autorisation de Carlo Ancelotti et du staff médical du Real Madrid. Il faut dire que ces dernières semaines, Karim Benzema a énormément enchaîné et son corps a dit stop en cette fin d’année. Sur le retour, le « Nueve » n’a pas l’intention de rechuter gravement et par conséquent de manquer la Coupe du monde avec les Bleus. Didier Deschamps peut donc dormir tranquillement cette nuit, Karim Benzema devrait arriver pour la Coupe du monde en pleine forme. Une excellente nouvelle pour le staff tricolore, qui doit déjà se passer de Ngolo Kanté ou encore de Paul Pogba pour cette compétition.