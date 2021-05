EdF : Benzema de retour, Giroud a validé

Dans : Equipe de France.

Cinq ans après sa dernière sélection, Karim Benzema a été convoqué par Didier Deschamps pour disputer l’Euro 2021 avec la France.

Un retour totalement inattendu qui va naturellement bousculer l’ordre établi en Equipe de France dans le secteur offensif. Avec l’annonce du retour de Karim Benzema, il semblait quasiment acquis que les Bleus se présenteraient face à l’Allemagne lors de leur premier match de l’Euro avec Antoine Griezmann, Olivier Giroud et Kylian Mbappé pour animer l’attaque. Le come-back de Karim Benzema change tout. Au vu de son niveau cette saison et de sa forme étincelante, le Madrilène ne prétend à rien d’autre qu’à une place de titulaire. Mais son retour ne semble pas déranger Olivier Giroud, à en croire Le Parisien, qui avance que Didier Deschamps a sondé les cadres de son vestiaire dont l’attaquant de Chelsea avant de convoquer Karim Benzema.

Le journal francilien croit savoir que Giroud était dans la confidence, au même titre que Raphaël Varane, Paul Pogba et Hugo Lloris. Après consultation de quatre de ses tauliers, Didier Deschamps a définitivement acté sa décision de sélectionner Karim Benzema pour disputer l’Euro 2021 avec la France, cinq ans après sa dernière sélection. En conférence de presse quelques minutes après l’annonce de sa liste sur TF1, le sélectionneur tricolore a cependant démenti que certains joueurs étaient impliqués dans la sélection de Karim Benzema. « C’est mon travail de gérer. Ils se sont peut-être déjà croisés. Je n’ai jamais impliqué les joueurs dans la sélection ou la non-sélection d’un joueur. J’ai eu une première vie et c’était déjà le cas comme ça et c’était très bien. Un joueur est un joueur et c’est moi qui prends la décision » a fermement expliqué Didier Deschamps. On attend tous maintenant avec impatience de voir évoluer Karim Benzema aux côtés de Mbappé, Griezmann, Coman, Dembélé… et Giroud.