EdF : Benzema chouchouté, Didier Deschamps apprécie

Par Guillaume Conte

Absent de l'entrainement ce vendredi avec le Real Madrid, Karim Benzema n'a pas été convoqué pour le match face à Getafe. Le club espagnol le ménage, pour le grand soulagement de l'équipe de France.

Sans Karim Benzema, blessé musculairement ces dernières semaines, le Real Madrid s’en est très bien sorti en gagnant tout simplement tous ses matchs. Même si Carlo Ancelotti préfère bien évidemment avoir toutes ses forces vives pour enchainer les succès, l’entraineur italien possède une énorme expérience et un sens de la mesure qui lui permet d’être apprécié et respecté. Résultat, Karim Benzema a été ménagé en cette fin de semaine et n’a pas participé au dernier entrainement de ce vendredi annonce l’agence de presse EFE. L’attaquant français pourra même souffler plus longtemps, puisque KB9 ne sera pas de la partie pour le mini-derby face à Getafe. L’ancien lyonnais a enchainé les deux matchs de la semaine dernière, et malgré quelques belles actions, il n’a pas semblé encore au meilleur de sa forme.

Benzema au frais pour Varsovie

Résultat, pour qu’il digère un peu ce retour, Carlo Ancelotti a décidé de le laisser au repos ce week-end. Il sera en revanche de la partie la semaine prochaine à Varsovie, pour le match sur terrain neutre face au Shakhtar Donetsk, en Ligue des Champions. Le staff madrilène surveillera néanmoins de près la cuisse de son « Nueve », histoire d’éviter une rechute qui commencerait à peser lourd. Notamment pour l’équipe de France, qui compte sur Karim Benzema pour le Mondial, et a déjà du faire le dernier rassemblement sans lui en septembre. Nul doute que le staff des Bleus suit également l’état de santé de son buteur avec beaucoup d’attention, et appréciera la prudence du Real Madrid avec sa star offensive. Néanmoins, le staff tricolore pourra certainement lui glisser quelques mots si KB9 se rend à Paris dans une dizaine de jours, pour la cérémonie d’un Ballon d’Or 2022 qui lui est promis.