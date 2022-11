EdF : Benzema au Mondial, Deschamps souffle un grand coup

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Forfait lors des derniers matchs du Real Madrid, Karim Benzema a effectué son grand retour mercredi contre le Celtic en Ligue des Champions.

Karim Benzema semble enfin débarrassé de ses petits pépins musculaires. Sur le banc au coup d’envoi du match face au Celtic Glasgow, mercredi soir en Ligue des Champions (5-1), le Ballon d’Or a fait son entrée dès l’heure de jeu. Bonne nouvelle pour Karim Benzema et pour l’Equipe de France à une semaine de l’annonce de la liste de Didier Deschamps : l’ancien buteur de l’OL n’a pas ressenti la moindre douleur. Après la large victoire des Merengue face aux Ecossais, l’entraîneur Carlo Ancelotti a livré des nouvelles très rassurantes de l’état de santé de Karim Benzema. Un énorme soulagement pour Didier Deschamps dans ce contexte où les mauvaises nouvelles fusent de toute part avec les pépins physiques des joueurs de l’Equipe de France (Pogba, Kanté, etc).

Benzema totalement opérationnel

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

« Karim Benzema a eu de bonnes sensations sur ce match. Donc il sera disponible pour lundi, (match de Liga contre le Rayo Valecano) comme Aurélien Tchouaméni » a livré Carlo Ancelotti, dont les nouvelles seront de nature à rassurer Didier Deschamps. Et pour cause, le sélectionneur de l’Equipe de France va déjà être contraint de bricoler au milieu de terrain sans Paul Pogba ni Ngolo Kanté tandis que dans le secteur défensif, des incertitudes entourent encore les participations au Mondial de Kimpembe, Varane ou encore Lucas Hernandez. Fort heureusement pour la France, le secteur offensif est pour l’instant épargné puisque les trois titulaires indiscutables des Bleus que sont Karim Benzema, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé sont opérationnels et plutôt en forme, tout comme leurs probables remplaçants, à savoir Ousmane Dembélé ou encore Christopher Nkunku. Enfin des bonnes nouvelles pour le staff de Didier Deschamps…