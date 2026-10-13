EdF : Barthez fait des blagues, les joueurs l’adorent

EdF : Barthez fait des blagues, les joueurs l’adorent

Equipe de France
parCorentin Facy
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Zinedine Zidane a logiquement attiré une partie de la lumière lors du dernier rassemblement de l’équipe de France. Fabien Barthez a néanmoins eu son rôle à jouer et les premiers échos à son sujet sont très positifs.
L’équipe de France a démarré une nouvelle ère lors du rassemblement de septembre-octobre avec la prise de fonctions de Zinedine Zidane en lieu et place de Didier Deschamps. Les débuts de l’ex-entraîneur du Real Madrid ont été prometteurs avec trois victoires et un match nul en Ligue des Nations. Au-delà de Zidane, les joueurs français ont découvert un nouveau staff dans son intégralité. Fabien Barthez y occupe un rôle important.
Le champion du monde 1998 est entraîneur des gardiens, mais son rôle va au-delà avec une place importante lors des matchs y compris pour les changements qui ne concernent pas les gardiens. Bixente Lizarazu l’a confirmé, révélant par ailleurs que son attitude était très appréciée par tout le monde en interne.
« Je l’ai beaucoup observé dans son comportement sur le terrain et à l’échauffement. Il y a eu beaucoup de discussions avec Mike Maignan, et des sourires. Je ne sais pas s’il a fait quelques blagues comme il était capable de le faire, mais je l’ai senti très investi dans ce rôle, et dans celui d’adjoint de Zizou. Fabien est vachement dans l’humain, donc je pense que la confiance se transmet » a-t-il lâché dans Téléfoot l’After avant de poursuivre.

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« Après, on voit dans l’évolution du jeu de Maignan la lecture du jeu de Fabien. Fabien était un gardien qui était joueur, qui était à l’aise avec ses pieds, et qui anticipait beaucoup les situations. Là, les positions hautes, c’est pour être en quelque sorte le libéro de la défense. Donc ça, j’ai l’impression qu’il y a eu un petit impact de Fabien sur Maignan » se félicite Bixente Lizarazu, heureux de voir ses amis Zinedine Zidane et Fabien Barthez réussir leurs débuts en tant que sélectionneur et entraîneur adjoint de l’équipe de France.
Souhaitons maintenant que cette belle ambiance autour des Bleus se poursuive dans le temps et se concrétise avec des résultats positifs et pourquoi pas des titres.
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