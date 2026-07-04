EdF : Avec Dembélé, c’est perdu d’avance

Ils ont fait quoi depuis leur sacre ? Ne sois pas ridicule ou suis le foot
De toute façon... Ronaldo a toujours eu une hygiène de vie irréprochable.
Mon pronostic : Canada 3 - 2 Maroc
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Peut être impatient car il voit tous les autres de son age se mêler aux pros (Kamara, kango, Merah, Himbert, Molebe, Tiago) Pas sur que ce soit une bonne idée de parir , dommage pour nous , bon défenseur
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Nos 5 attaquants sont impliqués à 23 reprises (buts et passes décisives) sur les 13 buts inscrits depuis le début de la Coupe du monde 🔥💙 Kylian Mbappé : ⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️🎯🎯 Ousmane Dembélé : ⚽️⚽️⚽️⚽️🎯🎯 Michael Olise : 🎯🎯🎯🎯🎯 Bradley Barcola : ⚽️⚽️🎯 Désiré Doué : ⚽️