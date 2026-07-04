EdF : Avec Dembélé, c’est perdu d’avance

Enfin performant avec l’équipe de France, Ousmane Dembélé pourrait finir par plomber les Bleus dans ce Mondial 2026. C’est du moins ce que laisse présager une étonnante statistique sur les vainqueurs du Ballon d’Or.

L’équipe de France va-t-elle subir la malédiction du Ballon d’Or ? Depuis sa création en 1956, aucun vainqueur de cette distinction individuelle n’a remporté la Coupe du monde l’année suivante. Les Bleus en avaient fait les frais à l’époque de Michel Platini, triple tenant de la récompense au moment du Mondial 1986. Résultat, les Français s’étaient arrêtés au stade des demi-finales. Et le scénario s’était répété à l’hiver 2022.

A ce moment, Karim Benzema venait de remporter le Ballon d’Or après une saison exceptionnelle avec le Real Madrid. Mais l’ancien Merengue, lui aussi victime de la malédiction, avait dû déclarer forfait pour cette Coupe du monde au Qatar et c’est l’Argentine de Lionel Messi qui avait remporté la finale contre la sélection tricolore. Trois ans et demi plus tard, l’équipe de France se présente au Mondial avec son Ballon d’Or Ousmane Dembélé qui a de quoi s’interroger sur cette drôle de statistique. Certains diront tout de même que les séries sont faites pour être interrompues. Alors pourquoi pas cette année avec les Bleus ?

Les hommes de Didier Deschamps ont pas mal de raisons d’y croire. Depuis le début de la compétition, la bande à Kylian Mbappé assume parfaitement son statut. Les vice-champions du monde enchaînent les victoires avec la manière et impressionnent les observateurs du monde entier. A noter aussi que le Parisien Ousmane Dembélé, censé porter la malédiction du Ballon d’Or, semble enfin libéré en équipe de France après des années compliquées. Sa prestation contre la Norvège (4-1), avec un triplé à la clé, ne ressemble pas à celle d’un joueur condamné à plomber les siens.