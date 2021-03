EdF : 12 joueurs certains à 100 % de faire l’Euro 2021 ?

Dans : Equipe de France.

Cet été, l’Equipe de France disputera l’Euro 2021 avec la ferme intention de rafler un deuxième titre de suite, trois ans après avoir remporté la Coupe du monde en Russie.

Pour atteindre cet objectif, Didier Deschamps devrait logiquement s’appuyer sur une base de joueurs présents en 2018. Mais l’éclosion de grands talents tels que Boubacar Kamara ou encore Eduardo Camavinga ont redistribué les cartes. Cela étant, un noyau dur de Didier Deschamps est quasiment certain de disputer l’Euro cet été, selon France Football. Le magazine a listé 12 joueurs certains à 100 % de participer au championnat d’Europe à la fin de la saison : deux gardiens, quatre défenseurs, deux milieux de terrain et quatre attaquants.

12 joueurs indiscutables

Le média estime que dans les buts, Hugo Lloris et Mike Maignan sont partants à coup sûr au même titre que Raphaël Varane, Benjamin Pavard, Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe dans le secteur défensif. Il pourrait même s’agir de la défense-type de Didier Deschamps à l’Euro, soit la même que celle utilisée lors de la Coupe du monde à l’exception de Presnel Kimpembe qui remplace poste pour poste Samuel Umtiti, porté disparu au FC Barcelone. Au milieu de terrain, les certitudes sont peu nombreuses mais Ngolo Kanté et Paul Pogba sont assurés de faire partie du voyage, tout comme Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Kingsley Coman, s’il est épargné par les blessures.

5 remplaçants fiables

Cela constitue une jolie base de douze joueurs, qui pourrait s’étendre à 17 joueurs selon France Football en incluant Steve Mandanda, Léo Dubois, Lucas Digne, Adrien Rabiot et Wissam Ben Yedder, dans le bon wagon pour disputer l’Euro. Il resterait ensuite sept places à distribuer et les prétendants sont nombreux puisque le média cite dans le désordre Nordi Mukiele, Ferland Mendy, Ruben Aguilar, Clément Lenglet, Dayot Upamecano, Kurt Zouma, Jules Koundé, Moussa Sissoko, Steven Nzonzi, Tanguy Ndombele, Eduardo Camavinga, Houssem Aouar, Thomas Lemar, Anthony Martial, Marcus Thuram, Anthony Martial ou encore Ousmane Dembélé.

Kamara ou Matuidi en invité surprise ?

Enfin et pour conclure, une liste de joueurs considérés comme ceux qui partent de « très loin » a été établie. Elle inclue des joueurs qui ne sont plus sélectionnés depuis de longs mois (voire des années) par Didier Deschamps mais également ceux qui pourraient surprendre tout le monde avec une première sélection à l’occasion de l’Euro 2021 : Costil, Lecomte, Areola, Sidibé, laporte, B.Mendy, Umtiti, Kurzawa, T.Hernandez, Veretout, Kamara, Nkunku, Matuidi, Tolisso (blessé), Guendouzi, Thauvin, Payet, Ikoné, Pléa, Lacazette et M.Dembélé. Cette liste incroyable est en tout cas la preuve que Didier Deschamps bénéficie d’un réservoir sans limites. Et on ne va pas s’en plaindre.