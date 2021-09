Didier Deschamps visé par une attaque humiliante

Dans : Equipe de France.

A la veille du match entre la France et la Finlande, le sélectionneur national est au milieu d'une grosse polémique. Didier Deschamps ne fait plus l'unanimité, et certaines critiques sont méchantes.

L’élimination de l’équipe de France face à la Suisse lors de l’Euro avait ouvert les vannes à des critiques de plus en plus virulentes, mais Didier Deschamps espérait probablement rectifier le tir à l’occasion des match de ce mois de septembre. Mais que ce soit face à la Bosnie, puis en Ukraine, les Bleus n’ont pas montré grand-chose. Et même si la France ne manque pas de talent, la mayonnaise de 2018 ne prend plus. Malgré son incroyable palmarès comme joueur et comme entraîneur, Didier Deschamps n’arrive plus à convaincre, et cela à un an du Mondial au Qatar. Même si DD a toujours le soutien de ses stars, journalistes et consultants se lâchent de plus en plus sur les choix du sélectionneur national. Contesté, Didier Deschamps est relativement protégé par la confrérie des entraîneurs. Mais Rolland Courbis a ouvert les vannes à la veille de la réception de la Finlande au Groupama Stadium de Lyon.

Didier Deschamps doit stopper son 4-3-3 d'urgence

Dans une très longue intervention, visiblement très bien préparée, sur RMC, l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille, a tapé dur sur Didier Deschamps et ses choix stratégiques. « Didier réfléchit depuis neuf ans à améliorer les choses, mais à chaque fois il nous remet son 4-3-3 et je ne vais pas terminer ma phrase avec une vulgarité, mais son 4-3-3 de.... Quand nous sommes en 2018, on parle quand même d’un sélectionneur qui connaît son équipe de A à Z avec ses qualités et ses défauts et nous avons besoin d’un 4-3-3 ridicule ? C’est vrai que nous avons, dans les statistiques, battu des records, c’est que nous mettons contre l’Australie un 4-3-3 avec Griezmann, Mbappé et Dembélé qui battent un record de non-passe entre eux, avec ces 3 attaquants ils arrivent à se faire 4 passes en 94 minutes de jeu (...) C’est quoi la différence entre le France-Suisse 3 à 3 de l’Euro et le France-Argentine 4-3 du Mondial qu’on met comme un match référence de notre équipe de France ces dernières années. Je suis taquin, chambreur, mais là je vous avoue : je suis fatigué (...) On est champion du monde de quoi avec Kounde et Tolisso sur le côté droit ! (...) Pour ceux qui pensent que la chance ne nous a pas abandonnés, je leur donne une précision, ce n’est pas Didier Deschamps qui est devenu malchanceux, Didier Deschamps est devenu normal, c’est Didier Deschamps qui était chanceux jusqu’à la et qui va peut-être le redevenir », a lancé Rolland Courbis.

🗣️💬 "On est champion du monde de quoi avec Kounde et Tolisso sur le côté droit !"



Cette désillusion par rapport aux performances de l’équipe de France pourrait changer si les Bleus enflammaient le match face à la Finlande. Car si Paul Pogba et ses coéquipiers ne sont pas réellement en danger dans la course au Mondial 2022, tout le monde veut retrouver une équipe conquérante et ne demande qu’à s’emballer pour la France. Didier Deschamps a bien compris que désormais il était attendu au tournant, à lui de répondre à ces critiques de plus en plus virulentes.