Didier Deschamps, sa prochaine aventure dévoilée

En cas de qualification à la Coupe du monde, l'équipe de France permettra à Didier Deschamps de disputer sa dernière compétition à la tête des Bleus. Pour son avenir, un premier gros indice est révélé.

C’est fait. Depuis vendredi soir, Didier Deschamps a entamé sa dernière saison à la tête de l’équipe de France. Avec une victoire convaincante contre l’Ukraine en Pologne, même si tout n’a pas été parfait. Les Bleus ont fait un premier pas vers la qualification pour la Coupe du monde, leur grand objectif de cette saison 2025-2026. Une fois encore, avec Deschamps à sa tête, l’équipe de France vise d’aller le plus loin possible en Amérique, et pourquoi pas récupérer le titre mondial gagné en 2018 et perdu d’un cheveu en 2022. Ce serait une magnifique fin pour « DD », qui a l’art de la gagne en lui, et a clairement trouvé sa place avec ce poste de sélectionneur.

Mais comme il l’a annoncé il y a quelques mois, il va céder sa place l’été prochain, probablement pour un certain Zinedine Zidane qui n’attend que ça. Que deviendra dès lors Didier Deschamps, qui a toujours confié que le rythme de sélectionneur, avec des moments à très forte pression et d’autres plus calme, lui convenait parfaitement. L’idée de retrouver un banc de touche dans un club européen de premier plan va trotter dans sa tête, et sa future destination ne fait désormais guère de doute.

Selon Le Quotidien du Sport, c’est la Juventus qui est sa priorité pour un retour dans le monde du football de clubs. Il avait déjà joué bien sûr, mais aussi entrainé la Juventus quand elle avait été rétrogradée en Serie B pour corruption d’arbitre et fraude sportive. Didier Deschamps reste foncièrement attaché à la Vieille Dame et se rendra disponible en cas de sollicitation, que ce soit en 2026 à l’issue de la saison d’Igor Tudor, ou en 2027 quand le Croate verra son contrat se terminer. Une destination possible qui ne surprendra personne, même si Didier Deschamps écoutera certainement les offres qui lui seront faites dans les prochains mois, sans en faire grand cas dans les médias.