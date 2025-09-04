Deschamps crache sur le PSG, il accuse

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Didier Deschamps aurait du mettre Ousmane Dembélé, arrivé blessé, au repos pour les matchs internationaux. Un suiveur du PSG accuse le sélectionneur national.

La trêve internationale de septembre est toujours difficile à lire pour les passionnés de football. Les qualifications à la Coupe du monde ne sont pas à prendre à la légère, mais alors que le mercato vient de fermer ses portes et que le championnat de France a tout juste repris, les matchs de l’équipe de France n’apparaissent pas comme prioritaires. Ce n’est bien évidemment pas le discours de Didier Deschamps, qui veut voir tout son groupe être concentré sur le match face à l’Ukraine et celui contre l’Islande des prochains jours. L’état de forme des joueurs sera déterminant, mais chez les suiveurs du PSG, la question se pose quant à l’utilisation des joueurs du club de la capitale. Didier Deschamps semble n’avoir aucune pitié pour ceux qui ont des soucis physiques, en particulier quand ils jouent au PSG, accuse clairement Romain Beddouk.

Pour le journaliste d’Ici Paris, aucune précaution n’est prise avec les joueurs du PSG, et ce n’est pas la première fois que le sélectionneur des Bleus tire sur la corde avec les joueurs de Luis Enrique. « Je ne vais pas vous mentir, ce matin je suis un peu énervé. Énervé contre le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps, qui n’a pas dispensé Ousmane Dembélé de ce rassemblement alors qu’il est diminué par cette blessure et que plus globalement, physiquement, il est toujours en reprise de rythme après une saison passée plus qu’éprouvante. Il a eu raison de le sélectionner mais, constatant sa blessure, et pour le bien du joueur et de la suite de sa saison (qui doit l’emmener jusqu’à une Coupe du Monde sur un autre Continent), il aurait dû le renvoyer à Paris pour se remettre tranquillement et revenir en Bleu dans un mois pour la prochaine trêve. Surtout que Didier Deschamps a un potentiel offensif à sa disposition assez dingue : Mbappé Barcola Doué Akliouche Olise Thuram Ekitike… y’a de quoi faire pour deux matches face à l’Ukraine qui ne joue pas à domicile et l’Islande au Parc des Princes… », a lancé Romain Beddouk, qui se rappelle que les matchs internationaux du mois de juin avaient aussi fait mal au PSG.

Déjà en juin...

« Mais bon… c’est pas la première fois que Didier Deschamps prend des risques avec des joueurs du PSG…Je pense notamment à la trêve de juin. Rappelez-vous ce match face à l’Espagne le jeudi 5 juin, 5 jours après la finale de la Ligue des Champions. Bah dans ce match, malgré la fatigue de la saison et des festivités : Désiré Doué et Ousmane Dembélé titulaires. Barcola est même entré 30 minutes alors que la France était menée 4-1… Et bah ça a pas loupé : Barcola et Dembélé se sont blessés et ont raté un et quatre matches de la Coupe du Monde des Clubs à cause de ça. Et le pire (j’en suis tombé de ma chaise ce matin) c’est qu’aujourd’hui Didier Deschamps est interviewé dans le journal l’Equipe et donne le conseil aux joueurs de dire à leurs entraineurs DE CLUBS quand ils sont fatigués… comme s’il s’inquiétait pour eux », a déploré le journaliste d’Ici Paris, pour qui Didier Deschamps joue à un jeu très dangereux avec les joueurs du PSG, qui même légèrement blessés, n’auront pas droit à une place de repos supplémentaire pendant ce mois de septembre.