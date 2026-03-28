EdF : 11 changements, la compo probable de la France contre la Colombie

Didier Deschamps va procéder à une très large revue d'effectif contre la Colombie dimanche en match amical. Le sélectionneur des Bleus va changer les onze joueurs par rapport au match du Brésil. Selon RMC, ce turn-over va également concerner le poste de gardien de but puisque Brice Samba sera titulaire en lieu et place de Mike Maignan.

Le onze probable contre la Colombie : Samba - Kalulu, Lacroix, L.Hernandez, Digne - Kanté, Camavinga - Kolo Muani, Cherki, Akliouche - M.Thuram.