Clauss, Nkunku, du nouveau en équipe de France !

Didier Deschamps a annoncé sa liste pour l'équipe de France en vue des deux prochains matchs amicaux, avec quelques nouveautés.

Deux matchs amicaux au mois de mars, voilà bien longtemps que Didier Deschamps n’avait pas eu une telle occasion de faire une revue des troupes, après l’Euro, les qualifications pour la Coupe du monde, et la Ligue des Nations. Le sélectionneur de l'équipe de France a donc dévoilé sa liste ce jeudi, en vue des matchs contre la Cote d’Ivoire (25 mars à Marseille) et l’Afrique du Sud (29 mars à Lille).

Nkunku en grande forme

L’un des faits marquants de cette liste est la première apparition de Christopher Nkunku, qui a soulevé des montagnes en Allemagne depuis son départ du PSG. Le milieu offensif brille désormais avec le RB Leipzig, et enchaine les grosses performances pour atteindre déjà la barre des 26 buts marqués cette saison. Il pourra donc pour la première fois découvrir les joies de la sélection A au sein d’un secteur offensif qui promet énormément sur le papier. Et la concurrence ne laisse pas de place à ceux qui ne trouvent pas grâce aux yeux de Didier Deschamps, comme Olivier Giroud (en froid depuis l’Euro), ni même Ousmane Dembélé, qui revient doucement à son niveau avec le FC Barcelone.

Clauss remplace Dubois

En défense, il y a aussi du mouvement avec l’absence de deux joueurs régulièrement convoqués ces derniers temps. Il s’agit de Léo Dubois, qui plonge avec l’OL et est la cible des supporters locaux. Et de Kurt Zouma, privé d’équipe de France en raison de l’énorme polémique qui avait suivi la vidéo de son comportement violent avec son chat. De quoi faire le bonheur du Lensois Jonathan Clauss, solide et porté vers l’avant avec le Racing, et qui se voit là offrir les portes de Clairefontaine à 29 ans, et qui était en D2 allemande il y a trois ans de cela. « Ils sont performants avec leur club, ils auraient pu être pris avant. Je considère que c’est le moment de les voir jouer et de les faire venir. Cela se fait aussi en comparaison des autres joueurs à leur poste. Nkunku, son registre a un peu évolué par rapport à ses débuts, il est désormais quasiment axial en tant que deuxième attaquant. Il est plus proche du but, et est décisif », a livré Didier Deschamps à propos de Nkunku et de Clauss, les deux nouveaux venus chez les Bleus.

Chez les joueurs en forme, Mattéo Guendouzi et Aurélien Tchouameni continuent de bénéficier de la confiance de Didier Deschamps, tout comme les cadres que sont N’Golo Kanté et Paul Pogba, ainsi qu’un Adrien Rabiot moins en vue avec la Juventus.

La sélection de l’équipe de France :

Lloris, Maignan, Areola - Clauss, Digne, L. Hernandez, T. Hernandez, Kimpembe, Koundé, Pavard, Varane - Kanté, Guendouzi, Pogba, Rabiot, Tchouaméni - Ben Yedder, Benzema, Mbappé, Coman, Diaby, Griezmann, Nkunku