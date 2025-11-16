ICONSPORT_275481_0008
rayan cherki

Cherki déchire cette sale image qui lui colle à la peau

Equipe de France16 nov. , 11:00
parClaude Dautel
0
Rayan Cherki n'a pas eu le rendement attendu jeudi contre l'Ukraine, mais Didier Deschamps n'en tient pas rigueur au joueur de Manchester City. De son côté, ce dernier a démenti être un joueur très difficile à diriger.
Depuis qu'il a rejoint Manchester City, et travaille sous les ordres de Pep Guardiola, Rayan Cherki doit s'adapter à la Premier League, et physiquement, l'ancien joueur de l'OL est affûté comme jamais. Mais, ce n'est pas sur ce terrain que le joueur français est attendu, mais plutôt sur son comportement sportif. On se souvient que Cherki s'était parfois attiré les foudres de ses différents entraîneurs à l'Olympique Lyonnais pour sa capacité à ne pas tenir compte de ce qu'on lui demandait. Pierre Sage a récemment confié qu'il avait été obligé de souvent pousser le curseur de l'exigence avec son joueur pour en tirer le meilleur. Mais ce dimanche, en marge de l'équipe de France, Rayan Cherki a démenti être un emmerdeur pour ses entraîneurs.

Cherki n'est pas un emmerdeur

Dans l'émission dominicale sur TF1, le joueur de 22 ans a tordu le cou à cette image qui l'a suivi jusqu'à Manchester City. « Vous savez, on m'a souvent fait passer pour un joueur chiant à coacher, un joueur chiant. Alors que ce n'est pas le cas. Je n'ai jamais eu de problèmes avec mes entraîneurs. Je suis quelqu’un de simple, j’aime rigoler, j’aime donner du plaisir à mon entraîneur, donner du plaisir aux gens qui viennent au stade. Je l’ai souvent dit et je continuerai. C’est pour ça que c’est simple, tu me mets sur le terrain et j’essaye de faire ce que j’ai à faire. Parfois, ça peut être compliqué, comme pour tout le monde. Et je peux encore faire mieux car je ne suis pas satisfait de moi », a confié Rayan Cherki avant le match face à l'Azerbaïdjan. De son côté, Pep Guardiola n'est pas du genre à se prendre la tête avec ce genre de considération. L'entraîneur de Manchester City aligne les meilleurs joueurs au meilleur moment, et après sa blessure en début de saison, l'ancien Lyonnais a retrouvé du temps de jeu.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_159783_0389
PSG

Daniel Riolo embauché par le PSG, l'invraisemblable rumeur

ICONSPORT_276526_0266
Ligue 1

L1 : Greenwood élu meilleur joueur du mois d'octobre (off.)

ICONSPORT_235234_0027
OL

« Endrick est surcôté » : L'OL est prévenu

salement insultee laure boulleau contre attaque icon 27022023 27022023 dsc0737 360011
TV

Laure Boulleau est amoureuse et craint les réactions

Fil Info

12:20
Daniel Riolo embauché par le PSG, l'invraisemblable rumeur
12:00
L1 : Greenwood élu meilleur joueur du mois d'octobre (off.)
12:00
« Endrick est surcôté » : L'OL est prévenu
11:30
Laure Boulleau est amoureuse et craint les réactions
10:40
Azerbaïdjan-France : A quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match gratuitement
10:20
OM : De Zerbi a recadré Aubameyang
10:00
TV : Netflix attaque Canal+ pour la Ligue des champions
9:40
OL : John Textor revient et dément être ruiné

Derniers commentaires

Daniel Riolo embauché par le PSG, l'invraisemblable rumeur

Pitié ,pas ce con

OL : John Textor revient et dément être ruiné

Qui sait a qui appartient le stade aujourd'hui ? En tout cas ce que l'on sait : OL accademie de Mezieu vendu ( Michele Kang) 20 M LDC Arena 180 M vendu JMA (prêt réglé + 54 M en cash OL Feminine 50 M vendu ( Michele Kang) participation + 28 M OL Reign vendu 54 M Reçu 45,2 M en 2023 2024 sur Autres produits et charges opérationnels courants (OFFICIEL) Manque beaucoup non ? ECAT 111 M De plus dette en juillet 2022 (383,4 M) MOINS 140 M de prêt pour LDC Arena ça fait 243,4 M ça fait 505,1 M en juillet 2025 ??? ECART 261 M

OL : John Textor revient et dément être ruiné

Préparez vous à ce qu'il exécute l'ordre 69. Le stade revendu au profit de Botafogo plus les transferts libre de Tolisso, Fofana, Tessman, Nuamah et Niakhaté 😅

Laure Boulleau est amoureuse et craint les réactions

Pourquoi on lui tomberait dessus ? Autant qu'avec Di Meco supporter de l'OM ! Tout cela est bien normal !

OL : John Textor revient et dément être ruiné

Il est vrai que si ce génie pouvait revenir a l'ol finir le boulot qu'il avait si bien commencé...... la France entière le remercierait !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
2712831241113
2
O. Marseille
2512813281117
3
Lens
2512813211110
4
Strasbourg
221271424168
5
LOSC Lille
201262423158
6
Monaco
201262424213
7
O. Lyonnais
201262418153
8
Rennes
181246219172
9
Nice
17125251718-1
10
Toulouse
161244418162
11
Paris
14124261821-3
12
Le Havre
14123541317-4
13
Angers SCO
13123451015-5
14
Metz
11123271227-15
15
Brest
10122461421-7
16
Nantes
10122461118-7
17
Lorient
10122461426-12
18
Auxerre
712219719-12

Loading