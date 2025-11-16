Cherki déchire cette sale image qui lui colle à la peau

Rayan Cherki n'a pas eu le rendement attendu jeudi contre l'Ukraine, mais Didier Deschamps n'en tient pas rigueur au joueur de Manchester City. De son côté, ce dernier a démenti être un joueur très difficile à diriger.

Depuis qu'il a rejoint Manchester City, et travaille sous les ordres de Pep Guardiola, Rayan Cherki doit s'adapter à la Premier League , et physiquement, l'ancien joueur de l'OL est affûté comme jamais. Mais, ce n'est pas sur ce terrain que le joueur français est attendu, mais plutôt sur son comportement sportif. On se souvient que Cherki s'était parfois attiré les foudres de ses différents entraîneurs à l'Olympique Lyonnais pour sa capacité à ne pas tenir compte de ce qu'on lui demandait. Pierre Sage a récemment confié qu'il avait été obligé de souvent pousser le curseur de l'exigence avec son joueur pour en tirer le meilleur. Mais ce dimanche, en marge de l'équipe de France, Rayan Cherki a démenti être un emmerdeur pour ses entraîneurs.

Cherki n'est pas un emmerdeur

Dans l'émission dominicale sur TF1, le joueur de 22 ans a tordu le cou à cette image qui l'a suivi jusqu'à Manchester City. « Vous savez, on m'a souvent fait passer pour un joueur chiant à coacher, un joueur chiant. Alors que ce n'est pas le cas. Je n'ai jamais eu de problèmes avec mes entraîneurs. Je suis quelqu’un de simple, j’aime rigoler, j’aime donner du plaisir à mon entraîneur, donner du plaisir aux gens qui viennent au stade. Je l’ai souvent dit et je continuerai. C’est pour ça que c’est simple, tu me mets sur le terrain et j’essaye de faire ce que j’ai à faire. Parfois, ça peut être compliqué, comme pour tout le monde. Et je peux encore faire mieux car je ne suis pas satisfait de moi », a confié Rayan Cherki avant le match face à l'Azerbaïdjan. De son côté, Pep Guardiola n'est pas du genre à se prendre la tête avec ce genre de considération. L'entraîneur de Manchester City aligne les meilleurs joueurs au meilleur moment, et après sa blessure en début de saison, l'ancien Lyonnais a retrouvé du temps de jeu.