Ce que doit faire la France pour jouer le Mondial 2026

Ce jeudi 13 novembre au Parc des Princes, l'équipe de France reçoit l'Ukraine pour le compte de l'avant-dernière journée des qualifications pour la Coupe du monde 2026. En cas de victoire, la bande à Deschamps obtiendrait d'office son billet pour le Mondial.

Se qualifier pour la prochaine Coupe du monde devait être une formalité pour l' équipe de France au regard du niveau moyen de ses adversaires dans le groupe D. Finalement, les hommes de Didier Deschamps pourraient obtenir leur billet pour le continent américain avant même le dernier match de la poule face à l'Azerbaïdjan. La réception de l'Ukraine au Parc des Princes ce jeudi 13 novembre a déjà une odeur de fête.

En cas de victoire, les Tricolores s'assureront la première place de leur groupe, donc la qualification pour le Mondial 2026 qui se jouera au Canada, au Mexique et aux États-Unis entre le 11 juin et le 19 juillet. Cette hypothèse est rendue possible grâce aux points cumulés par les autres équipes de la poule D. Seule deuxième avec trois points de retard sur les Bleus, l'Ukraine n'aurait définitivement plus aucune chance de terminer première en cas de défaite.

La France a plusieurs options

D'autres hypothèses sont toutefois possibles, étant donné qu'il est impossible d'affirmer avec certitude que Didier Deschamps et les siens l'emporteront face aux Ukrainiens. En cas de match nul, la France devrait assurer au moins un nul aussi contre l'Azerbaïdjan pour terminer leader de sa poule. Une défaite au stade Tofiq-Béhramov à Bakou dimanche prochain laisserait la porte ouverte à une qualification de l'Ukraine, si cette dernière l'emporte par plus de cinq buts d'écart face à l'Islande dans le même temps. Une situation qui n'a rien d'impossible étant donné que les Jaune et Bleu avaient remporté le match en Islande sur le score de 5 à 3.

A Kylian Mbappé et ses coéquipiers de faire le boulot au Parc des Princes ce jeudi, dans un match à enjeu sportif en marge duquel un hommage sera rendu aux victimes des attentats du 13 novembre 2015.