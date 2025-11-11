Ce que doit faire la France pour jouer le Mondial 2026

Avec le Qatar tkt un stade de 80 ou 90 000 c est bati en 5 ans !!!!! .
Et le Qatar maintenant est pas seul a décider il y a aussi l actionnaire américain qui on bati des stades de fou au usa stade nfl ....on verra au élection soit le parc vendu et a 55 000 ou un stade genre nfl de 90 000 a poissy. Poissy ca fait toujours le PSG🤪😂😂😅 poissy saint Germain !!!
On parle d affluence moyenne pas la grandeur du stade
Moi je préfère un PARC rénové a 55 000 donc le stade de 90 000 pas mon truc...mais c est le Qatar qui décide pas moi ..
Le jour que paris aura son stade le vélodrome sera sans doute agrandi
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|27
|12
|8
|3
|1
|24
|11
|13
|25
|12
|8
|1
|3
|28
|11
|17
|25
|12
|8
|1
|3
|21
|11
|10
|22
|12
|7
|1
|4
|24
|16
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|23
|15
|8
|20
|12
|6
|2
|4
|24
|21
|3
|20
|12
|6
|2
|4
|18
|15
|3
|18
|12
|4
|6
|2
|19
|17
|2
|17
|12
|5
|2
|5
|17
|18
|-1
|16
|12
|4
|4
|4
|18
|16
|2
|14
|12
|4
|2
|6
|18
|21
|-3
|14
|12
|3
|5
|4
|13
|17
|-4
|13
|12
|3
|4
|5
|10
|15
|-5
|11
|12
|3
|2
|7
|12
|27
|-15
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|21
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|11
|18
|-7
|10
|12
|2
|4
|6
|14
|26
|-12
|7
|12
|2
|1
|9
|7
|19
|-12
Loading
Tolisso et la France, Bertrand Latour se lâche foot01.com/equipe-de-fran…