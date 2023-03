CdM 2022 : L’Argentine a pris la France comme modèle

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Trois mois après le sacre au Mondial 2022, Lionel Scaloni a fait un aveu. Le sélectionneur de l’Argentine, vainqueur en finale contre l’équipe de France (3-3, 4-2 tab), admet qu’il souhaitait reproduire le style de jeu des Bleus.

Il faut bien le reconnaître, une victoire de l’équipe de France en finale du Mondial 2022 aurait ressemblé à un hold-up. Pendant une bonne partie de la rencontre, les hommes de Didier Deschamps avaient été surclassés par l’Argentine. La sélection de Lionel Messi avait mieux préparé son rendez-vous. Et ce grâce aux consignes de Lionel Scaloni. Le sélectionneur de l’Albiceleste a souhaité provoquer la réussite alors qu’il avait initialement prévu d’imiter les Bleus version 2018.

L'Argentine était sûre de ses forces

« Nous étions persuadés qu'en jouant de cette manière, on pouvait mettre la France en difficulté, a confié le coach argentin à AFA Estudio. Ils ne nous ont quasiment pas posé de problèmes. Mais le football est comme ça et on a dû aller aux tirs au but. Même si l'on dit qu'une finale ne se joue pas, mais qu'elle se gagne, nous étions persuadés que nous devions jouer pour remporter la finale. Nous avons préparé le match comme un autre. Les joueurs savaient déjà ce qui était en jeu, il n'était pas nécessaire de les stimuler. »

Lionel Messi est entré dans la nuit de mardi à mercredi dans le club très restreint des joueurs à 100 buts ou plus (102) en sélection grâce à son triplé contre Curaçao (7-0). Retour en chiffres sur ses réalisations. https://t.co/TiLd03BoZ6 pic.twitter.com/oihB1fHvr0 — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 29, 2023

« Nous étions persuadés de pouvoir jouer comme nous l'avons fait. Le football appartient aux joueurs. Le changement de génération a commencé en regardant la France, qui avait été championne en 2018 en jouant de manière verticale et rapide. Au début, on s'est inspirés d'eux. Mais au final, l'entraîneur a beau avoir beaucoup d'idées en tête, le football appartient aux joueurs. Et si les meilleurs jouent d'une certaine manière, pourquoi ne pas changer ? Maintenant on joue au ballon à notre manière », a expliqué Lionel Scaloni, dont l'équipe a réalisé une finale impressionnante.