« ‍C’est hors sujet ‍», Didier Deschamps refuse d’en parler

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Didier Deschamps prépare sa tournée d'adieu et elle débute ce vendredi soir contre l'Ukraine. La question de son avenir post-Coupe du monde a forcément été posée.

Avec le match face à l’Ukraine de ce vendredi soir, la France entame les éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Ce sera la dernière compétition de Didier Deschamps, lui qui était arrivé au chevet d’une équipe de France malade en 2012, et qui en a progressivement fait un épouvantail du football mondial, avec des titres et des finales, même si le jeu n’a pas souvent été au rendez-vous. Forcément, après une telle longévité, les discussions sont un peu plus axées sur le personnage au moment de débuter cette campagne. Un coup de projecteur que Didier Deschamps refuse, lui qui a toujours préféré la discrétion. Ce sera certainement silence radio sur tout ce type de sujet, et son agent de toujours l’a rappelé dans les colonnes du Parisien.

Les Bleus entament ce soir leur chemin vers la Coupe du Monde 2026 ! 👊



🇺🇦 Ukraine 🆚 France 🇫🇷

⌚️ 20h45 sur TF1 📺#UKRFRA | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/cfd3UG2OfO — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 5, 2025

« Il va très bien. Il prépare ces qualifications pour une grande compétition internationale, en professionnel perfectionniste qu’il est. Le reste, ça ne l’intéresse pas. Il n’y a pas besoin d’en faire tout un flan. L’enjeu autour de la Coupe du monde 2026 aujourd’hui, ça n’est quand même pas uniquement de savoir que c’est la dernière de Didier Deschamps », a tenu à rappeler Jean-Pierre Bernès, l’ancien bras droit de Bernard Tapie à l’OM qui n’a jamais coupé le cordon avec « DD ». Un agent qui refuse totalement de se projeter sur l’avenir, car la question se pose de savoir si le sélectionneur national va reprendre une carrière d’entraineur après ce si long passage chez les Bleus. « Savoir ce qu’il fera en septembre 2026, c’est hors sujet. Je n’ai jamais voulu évoquer ça avec lui, ça le gonflerait de toute façon », confie Bernès, qui sait bien que « DD » maitrise totalement l’art de botter en touche à chaque fois qu’on lui pose la question. Il a d’ailleurs assuré cette semaine à Clairefontaine que tout était planifié, histoire de bien faire comprendre que son avenir post-Coupe du monde ne le souciait pas le moins du monde.