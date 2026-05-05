Bouaddi snobe la France et choisit le Maroc

Le Maroc va pouvoir compter sur le renfort d'Ayyoub Bouaddi à la Coupe du monde. Le milieu de terrain de Lille, international espoirs français, a en tout cas fait son choix de jouer pour les Lions de l'Atlas.

A moins d’un mois des listes pour la Coupe du monde, certains choix cruciaux vont être communiqués. Cela ne devrait pas tarder pour Ayyoub Bouaddi, le très prometteur milieu de terrain du LOSC . Le natif de Senlis, qui a fait sa formation dans les Hauts de France à Creil puis à Lille dès l’âge de 14 ans, avait jusqu’à présent pris part à toutes les équipes de France chez les jeunes, des U16 jusqu’aux espoirs dont il était le capitaine. Mais à quelques semaines seulement de l’annonce des listes, le choix du milieu de terrain a été fait de représenter le Maroc, le pays d’origine de ses parents.

Bouaddi a fait toutes les sélections en France

C’est le journaliste indépendant Abdellah Boulma qui l’affirme ce mardi soir, la décision a été prise par Ayyoub Bouaddi, qui était sollicité depuis quelques mois par les Lions de l’Atlas en vue de la Coupe du monde. Jusqu’à présent, le joueur avait demandé à ne plus être interrogé sur cette question toujours sensible pour les joueurs qui peuvent avoir le choix entre plusieurs sélections. Mais le fait qu’il ne se prononce pas clairement en faveur d’une volonté de continuer avec l’équipe de France laissait déjà entendre en début d’année que son choix était fait.

Bouaddi ne devrait donc pas tarder à officialiser cette décision pour se porter candidat à une place dans l’équipe du Maroc pour la Coupe du monde. De quoi renforcer une sélection demi-finaliste lors de l’édition précédente, et qui fait partie des outsiders du rendez-vous sur le continent américain.

Pour la France, cela reste une perte importante, même si Bouaddi n’aurait pas disputé la Coupe du monde avec les Bleus cet été très probablement. Mais à seulement 18 ans, avec déjà un jeu plein de maitrise et une belle marge de progression puisqu’il sera certainement amené à rejoindre un club européen ambitieux dans les années à venir, le choix du Lillois va forcément faire parler tant il aurait pu être un candidat crédible pour revêtir le maillot frappé du coq plus tard.