Bertrand Latour est en sueur, la France a peur

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Après des matchs en juin qui n'ont pas été au niveau attendu, l'équipe de France a encore montré des signes qui inquiètent contre le Danemark. Pour Bertrand Latour, l'excuse des blessures si près du Mondial est bidon.

Le 22 novembre prochain, les champions du monde débuteront la défense de leur titre par un match contre l’Australie au Al Janoub Stadium. Et c’est peu dire que le niveau affiché depuis quelques rencontres par l’équipe de France n’est pas très rassurant, alors que le Mondial se profile. La défaite face au Danemark, futur adversaire des Bleus au Qatar, a fait mauvais genre, même si nombreux sont ceux qui pensent que les nombreux joueurs absents doivent permettre de relativiser ce résultat très négatif. Envoyé spécial de la chaîne L’Equipe auprès de l’équipe de Didier Deschamps, Bertrand Latour estime que cette excuse des blessures n’a pas lieu d’être, et le journaliste a reconnu qu’il n’était pas d’une confiance absolue à quelques semaines du coup d’envoi de la Coupe du monde à Doha. Pour lui, la France a des lacunes qu’il sera difficile de combler d’ici ce rendez-vous initial contre l’Australie.

La France au Qatar ? Une galère à venir

Dans L’Equipe du Soir, Bertrand Latour a vidé son sac. « Je n’ai pas spécialement envie de dire du bien de l’équipe de France, mais il ne faut pas die qu’elle a été catastrophique non plus. Pendant les 20 premières minutes, c’était plutôt intéressant, et ils ont étouffé les joueurs danois. Malheureusement un match ça dure 90 minutes. Mais c’est clair ce n’était pas un bon match de la France, il y a des joueurs qui n’ont pas le niveau pour le moment, c’est trop haut pour eux. Je ne sais pas si c’est techniquement ou sur le plan émotionnel, mais voilà. Il y a trop de pertes du ballon, les joueurs s’entêtent dans des schémas qui ne sont pas les leurs, donc sur le bilan de l’année on ne peut pas tout mettre sur le dos des blessures et des absences. Il y a de gros problèmes (...) Et surtout les absences désormais c’est la normalité. Kanté a loupé des quantités industrielles de matchs, Pogba c’était un problème avant même l’histoire du marabout, Lucas Hernandez est régulièrement blessé, il faut faire le deuil d’une équipe idéale. On va aller au Qatar pas trop gaillard, je ne vois aucune raison d’être optimiste si ce n’est de se dire qu’on a le Ballon d’Or et un futur Ballon d’Or, mais on les avait déjà à l’Euro. On va y aller une main devant, une main derrière. C’est inquiétant, bon nombre de joueurs sont inquiets. Je ne suis pas trop optimiste et je ne suis pas le seul », a confié le journaliste, visiblement pas d’une confiance absolue.