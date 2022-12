Benzema touché en plein coeur, il dit non à France-Argentine

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Karim Benzema n'ira probablement pas au Qatar pour soutenir les Bleus lors de la finale de la Coupe du monde. La fin de son aventure avec la France l'a clairement chagriné, et il estime ne plus avoir sa place dans le groupe sans y jouer.

Les images qui parviennent en provenance de Madrid doivent tout de même interpeller les supporters de l’équipe de France qui ont constaté le forfait définitif de Karim Benzema il y a trois semaines de cela. Car l’attaquant français se montre très en jambes lors des séances, y compris les oppositions, avec une vivacité gestuelle qui ne laisse pas transparaitre la moindre gêne ou appréhension. Mais il faut croire que Didier Deschamps n’avait pas le temps d’attendre, et que la blessure de son attaquant a été jugée suffisante pour le renvoyer du Qatar pour aller se faire soigner. A l’heure où les Bleus préparent la finale face à l’Argentine, le dossier traine toujours sur la table.

La preuve, la question a été soulevée récemment afin de savoir si Karim Benzema, à l’image de plusieurs internationaux qui n’ont pas pris part au Mondial, allait se rapprocher du Qatar à l’approche du week end prochain pour assister à la finale. Sans y participer bien sûr. La réponse est probablement non. Selon les informations du média sportif espagnol Revelo, l’attaquant formé à l’Olympique Lyonnais n’a tout simplement aucune envie d’assister à la finale d’une Coupe du monde dont il n’aura pas joué une seule minute.

Benzema vexé par le traitement de la FFF à son égard

Selon le média ibérique, KB9 n’aurait pas apprécié les déclarations de Didier Deschamps à son sujet, le sélectionneur français expliquant qu’il était l’heure de tourner la page et de passer rapidement à autre chose pour se concentrer sur la compétition. De même, les rumeurs parues dans les médias français et les fuites sur un groupe soulagé de voir Benzema s’en aller, l’ont beaucoup affecté. S’il le souhaite, Benzema peut toutefois se rendre à Doha et aller chercher sa médaille en cas de victoire, comme le règlement l’y autorise. Mais Relevo annonce un joueur blessé dans son orgueil, notamment sur la façon dont son départ a été géré, sans un mot de compassion de la part des dirigeants français.

C’est aussi pour cela qu’il est resté plutôt silencieux depuis le début du Mondial, se contenant d’un petit mot sur les réseaux sociaux après la qualification en demi puis en finale dans une story sur Instagram, ce qui démontre tout de même qu’il suit l’aventure de ses compatriotes au Qatar. Les joueurs français assurent en tout cas de leur côté qu’il n’y aucune polémique ou malaise, puisqu’Aurélien Tchouaméni a expliqué que le contact était toujours présent et que KB9 souhaitait le meilleur aux joueurs de Didier Deschamps. Cela ne l’empêche pas d’avoir du mal à digérer cette aventure qui se fait sans lui, et d’estimer surtout qu’il n’a plus sa place dans le groupe et qu’il ne se voit pas donc venir au Qatar pour peut-être perturber un groupe qui vit très bien.