Benzema, Mbappé, Griezmann, l'Espagne en craint un en particulier

Par Guillaume Conte

L'Espagne se prépare à affronter la France en finale de la Ligue des Nations ce dimanche. La perspective de croiser Karim Benzema, Antoine Griezmann et Kylian Mbappé fait forcément parler.

Pas forcément attendue à ce niveau, l’Espagne a surpris tout le monde en demi-finale en dominant l’Italie sur le score de 2-1. Une maîtrise et des progrès qui avaient déjà été aperçus à l’Euro, même si la Roja avait subi le réalisme italien et la séance des tirs au but à cette occasion. Pour cette petite revanche, Luis Enrique n’a pas hésité à faire confiance aux joueurs en qui il croit, même si la presse et une partie du public espagnol ont parfois du mal avec ses choix. En tout cas, l’Espagne affrontera la France ce dimanche pour un titre, qui n’est pas encore de prestige, mais qui demeure un trophée tout de même. Parmi les petites surprises de l’effectif, se trouve l’ailier de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal. Le pur basque, natif de Eibar, n’a encore jamais quitté sa région natale, mais il croque les matchs avec la sélection à pleines dents. Tout proche de marquer contre l’Italie, sa tête passant à quelques centimètres du poteau de Gigio Donnarumma, l’ailier attend la France avec impatience.

Mbappé a un avantage sur Benzema et Griezmann

Mbappé quand Benzema lui a ramené un maillot du Real à Clairefontaine. pic.twitter.com/3pMTwJPkJ5 — Winamax Sport (@WinamaxSport) October 7, 2021

Interrogé par Marca, le gaucher a été obligé de choisir entre Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Karim Benzema pour connaitre le joueur qu’il craignait le plus du trio magique des Bleus. S’il observe et affronte les buteurs de l’Atlético et du Real Madrid tous les week-ends, Mikel Oyarzabal a un penchant pour celui du PSG. « Ce sont trois grands joueurs. Si je devais en choisir un, je prendrais Mbappé. Il est un peu devant les autres en raison de son âge, avec encore une belle capacité de progression. Mais pour n’importe quel club, faire venir l’un de ces trois joueurs serait excellent », a livré l’international espagnol, pour qui Mbappé a l’avenir devant lui. Mais pour le moment, l’équipe de France peut en attester, Benzema et Griezmann ont encore de beaux restes.