Benzema, le Ballon d’Or du peuple se prend une claque

Le bilan de Karim Benzema en équipe de France peut désormais être fait officiellement. Et pour les Français, c'est le joueur le plus décevant de tous ceux qui ont décidé de raccrocher les crampons dernièrement.

Ce vendredi, la France reçoit les Pays-Bas pour le premier match des éliminatoires de l’Euro 2024. Un rendez-vous qui va servir à lancer une nouvelle génération, déjà aperçue au Qatar et a qui désormais l’avenir des Bleus entre ses pieds. Plusieurs cadres des Bleus ont cédé leur place, et c’est notamment le cas de Karim Benzema, dont la fin de parcours aura été compliquée avec ce forfait de dernière minute au moment où le Mondial 2022 débutait. Un imbroglio qui a beaucoup pesé sur les Tricolores, le groupe comme l’opinion publique, très partagée par cette blessure qui a entrainé son forfait, mais ne l’a pas empêché de reprendre l’entrainement 10 jours plus tard. Accusations, soupçons et petites phrases se sont succédées pour un nouveau problème de taille dans l’aventure de Karim Benzema et de l’équipe de France, après sa mise à l’écart pendant des années en raison de l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena.

Résultat, en dehors d’une Ligue des Nations remportée dans la foulée du Mondial 2018 où il a été très décisif, son apport dans les grandes compétitions aura été décevant. Sa décision de prendre sa retraite aurait pu lui valoir un hommage avec les autres joueurs qui ont raccroché les crampons, mais KB9 ne sera pas de l’hommage au Stade de France. En attendant l’explication finale, puisque le joueur du Real Madrid a promis de dire la vérité sur ce qu’il s’est passé au Qatar, le bilan peut déjà être établi. Et dans un sondage effectué par Odoxa pour RTL et Winamax auprès d’un échantillon représentait de la population française âgé de 18 ans et plus, le verdict est tombé.

Benzema, une carrière frustrante avec la France

Pour celui qui s’auto-proclame « Ballon d’Or du peuple », le bilan de son aventure en équipe de France est le plus décevant de tous ceux qui ont arrêté ces dernières semaines. Si les Français ont était satisfaits par Hugo Lloris (91 %), Raphaël Varane (91 %), et Blaise Matuidi (88 %), cela tombe à 78 % pour Steve Mandanda étant donné son statut d’éternel remplaçant, et à seulement 63 % pour Karim Benzema. Concernant le joueur formé à l’OL, seuls 32 % des personnes interrogées sont très satisfaites de son apport en Bleu, et plus d’un tiers des sondés ne sont pas satisfaits de sa carrière internationale. Une petite claque pour KB9, qui n’ignore toutefois pas qu’avec sa sortie ratée et sa suspension longue durée décidée par Didier Deschamps, son histoire avec l’équipe de France possède un très fort goût d’inachevé.