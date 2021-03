Benzema, La France se prive du « meilleur joueur du monde »

Dans : Equipe de France.

Pour Rodrygo, Karim Benzema est tout simplement le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle.

Karim Benzema ne s'arrête plus. Véritable leader du Real Madrid depuis le départ de Cristiano Ronaldo, l'ancien lyonnais ne semble plus avoir de limites. Une nouvelle fois auteur d'un match extraordinaire contre le Celta Vigo samedi après-midi (deux buts et une passe décisive), le numéro 9 madrilène est un véritable exemple pour ses jeunes coéquipiers. Au cours d'un long entretien accordé au site de la FIFA, Rodrygo, partenaire du Français au Real s'est exprimé sur de nombreux sujets. Ses espoirs pour la prochaine Coupe du Monde, son admiration pour Neymar, les chances du Real en Ligue des Champions mais également l'identité du meilleur joueur du monde selon lui. Face à cette question, le jeune brésilien n'a pas hésité bien longtemps.

« Karim Benzema. C’est un joueur exceptionnel. Il fait une saison fantastique, l’an dernier, il a fait une saison fantastique et il a fait plusieurs saisons fantastiques au cours de sa carrière. C’est un grand honneur de jouer à ses côtés. C’est vraiment un régal pour moi de lui donner des ballons. Il est remarquable à la finition. Et puis c’est aussi un super mec » a répondu l'attaquant madrilène.

Une absence en Bleu toujours discutée

Cette saison, le joueur de 33 ans affiche des statistiques incroyables. Troisième meilleur buteur en Liga (17 réalisations) derrière Lionel Messi (23) et Luis Suarez (19), il a marqué 23 buts en 31 matchs toutes compétitions confondues, permettant au Real Madrid d'être toujours en course en championnat et en quarts de finale de la Ligue des Champions. Les récentes performances de Benzema continuent d'alimenter le débat autour de son absence en équipe de France. Un sujet qui a même récemment été remis au goût du jour par Zinédine Zidane lui-même, qui a expliqué ne pas comprendre que son joueur n'était pas sélectionné par Didier Deschamps. Alors que le club espagnol s'apprête à entamer un mois d'avril décisif avec des chocs cruciaux contre Liverpool et Barcelone, Zizou le sait pertinemment : il aura besoin d'un Karim Benzema au top de sa forme.