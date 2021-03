Benzema : Zidane entre dans la polémique avec la France !

Dans : Equipe de France.

Après la victoire du Real Madrid, avec un doublé et une passe décisive de Karim Benzema, Zinedine Zidane a évoqué l'absence de sélection de KB9 en équipe de France depuis 2015.

Depuis 2018, et le départ de Cristiano Ronaldo à la Juventus, Karim Benzema a pris les clés de l’attaque madrilène, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais étant devenu le patron du secteur offensif du Real Madrid. Et cette saison, KB9 marche sur l’eau avec des statistiques flamboyantes, puisqu’il a joué 32 matchs avec les Merengue, marqué 23 buts et délivré 6 passes décisives. Mais forcément, qui dit Karim Benzema dit équipe de France, l’absence du joueur madrilène chez les Bleus depuis 2015, une décision assumée par Didier Deschamps, étant remise chaque semaine sur la table. Alors que ses internationaux tricolores vont rejoindre Clairefontaine, Zinedine Zidane va lui pouvoir conserver Karim Benzema dans son groupe. Interrogé après la nette victoire du Real Madrid face au Celta Vigo, Zizou a reconnu qu’il était toujours estomaqué.

Benzema écarté des Bleus, Zidane est stupéfait

Répondant à un journaliste sur cette décision prise par le sélectionneur national français, Zinedine Zidane a été franc. « Si je comprends l’absence de Karim Benzema en équipe de France ? Comment le comprendre... Tu ne le comprends pas toi (Ndlr : à destination du journaliste qui pose la question), je ne le comprends pas et beaucoup ne le comprennent pas. Mais bon, pour moi qui suis entraîneur du Real Madrid, c'est mieux qu'il reste avec nous, c'est sûr. Ce qu'il a fait encore une fois contre Vigo, avec ses coéquipiers, c'était spectaculaire. Cela me rend heureux parce que c'est un bosseur, qui en veut toujours plus, comme toute l’équipe », a expliqué l’entraîneur du Real Madrid, que la presse espagnole a mis sur le banc de l’équipe de France si l’Euro 2021 se passait mal pour les Bleus.