Benzema et la France, des preuves d'amour

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Karim Benzema a fait un retour éblouissant à Lyon sous le maillot de l'équipe de France. L'attaquant du Real Madrid a convaincu même ceux qui ne sont pas fans de lui.

Bien évidemment les esprits chagrins feront remarquer qu’il n’a pas marqué contre la Finlande, tout comme il était resté muet contre la Bosnie et l’Ukraine, et même dans la fin de l’Euro, mais c’est une évidence Karim Benzema a livré mardi à Lyon son meilleur match avec l’équipe de France depuis son improbable retour au printemps dernier. Titularisé par Didier Deschamps, l’attaquant du Real Madrid a affiché une connexion parfaite avec Antoine Griezmann et Anthony Martial. De quoi rassurer ceux, et ils sont nombreux, qui militaient depuis des années pour que le sélectionneur français fasse revenir Karim Benzema sous le maillot tricolore. Et même de quoi faire changer d’avis, ceux qui au contraire pensaient que Deschamps se plantait en réintégrant KB9 dans le vestiaire français au risque de le faire exploser.

Karim Benzema roi de Lyon et de France

A l’heure d’un premier bilan, Karim Benzema a visiblement réussi à renverser la tendance, cela n’étonne pas Didier Deschamps : « La relation entre Antoine et Karim a été excellente parce que ce sont des joueurs qui parlent le même football. » Bien évidemment, il fallait surtout savoir si, privé de Kylian Mbappé, qui s’acharnait à combiner avec lui, parfois un peu même de manière excessive, le joueur madrilène pouvait s’en sortir. Et la réponse est désormais claire, Benzema est un monstre capable de s’en sortir. « Benzema aurait rêvé de marquer à Lyon, c’est clair, mais à chaque fois qu’il fallait faire une passe, il l’a faite. Personne ne voulait passer pour un héros », a fait remarquer Carine Galli sur la chaîne L’Equipe.

Quelle émotion de vivre ce match de qualification et cette victoire à la maison 69❤️. Merci pour ce moment, merci pour votre confiance et merci pour la force que vous que vous me donnez au quotidien. On lâche rien !! ⚔️🔥#alhamdulillah #Nueve #vamonos #EDF pic.twitter.com/0L1W6zy2Qb — Karim Benzema (@Benzema) September 7, 2021

Pour Johan Micoud, Karim Benzema a rendu une copie de haute tenue. « Moi je l’ai trouvé extraordinaire contre la Finlande. Il n’a pas perdu un ballon, il a eu des gestes de très grandes classes », a fait remarquer l’ancien joueur de Bordeaux, qui est sous le charme de KB9. Et il n'est pas le seul. « Le problème de Benzema, c'est qu'il est tellement juste et parfait, c’est qu’il fait tout tellement bien que finalement il ne ressort pas du lot. Il a tout fait de façon impeccable. Franchement, il a été juste, hyper propre », a confié Daniel Riolo, sous le charme de l'attaquant du Real Madrid et de l'équipe de France et qui n'hésite pas à le faire savoir, lui qui a souvent été grinçant avec l'ancien Lyonnais. Pour Bertrand Latour, qui était au stade à Lyon, cela donnait même envie de revoir l'OL au sommet : « L’accueil de Lyon à Karim Benzema me donne envie de le revoir à l’OL, avant 40 ans évidemment. Magnifique »

Benzema salue les supporters du Groupama Stadium après le succès des Bleus face à la Finlande 🔥 #FRAFIN pic.twitter.com/Xi2y88sTri — TF1 (@TF1) September 7, 2021

Car le côté altruiste de Karim Benzema a évidemment largement contribué à sa performance face à la Finlande, KB9 étant souvent accusé, comme Kylian Mbappé d'ailleurs, de vouloir tirer la couverture à lui. « Preuve qu’à 33 ans, il n’est plus le jeune de Gerland obsédé par les statistiques individuelles. Désormais, offrir les buts de la victoire lui convient aussi parfaitement », fait remarquer Christophe Bérard dans Le Parisien. Et sur les réseaux sociaux, l'enthousiasme était également grand suite à la performance de Karim Benzema. « On pensait que le duo ça allait être Benzema - Mbappe alors qu’en fait c’est Benzema - Griezmann mdr ça joue naturellement sans forcer », « Y'a des gens qui regardent régulièrement du foot et qui ont laissé entendre qu'une équipe pouvait moins bien joué à cause de la présence de Benzema dans son équipe », « Benzema c’est le foot (comme Messi) : il donne qd il faut donner, il dribble qd il faut dribbler, il tire qd il faut tirer, il se replace, il ne fait jamais de cinéma sur une charge adverse, il ne discute jamais une décision arbitrale (ou très rarement) », la toile s'est enflammée pour Benzema.