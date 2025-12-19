ICONSPORT_279947_0182

Nice tremble face à l'ASSE

ASSE19 déc. , 10:40
parNathan Hanini
0
Ce week-end, la Coupe de France reprend ses droits pour le dernier salut du football français en 2025. Ce dimanche (14 h 45), l’AS Saint-Etienne se déplace à Nice. Un match que les Aiglons vont vivre sous pression. De son côté, le club du Forez y va pour se jauger.
L’OGC Nice vit une véritable traversée du désert en cette fin d’année 2025. Les Aiglons restent sur neuf défaites consécutives toutes compétitions confondues, l’une des pires séries de l’histoire du club. Avant de clôturer cette année moribonde, le club de la Côte d’Azur aura un dernier rendez-vous ce dimanche en début d’après-midi pour la Coupe de France, une réception de l’AS Saint-Etienne. Un match piège qui se disputera à huis clos. Et les Niçois peuvent craindre le pire au vu de l’état de forme actuel.

Nice à tout à perdre

Sur les ondes de Ici Azur, l’ancien joueur de l’OGC Nice Patrice Alberganti s’est exprimé sur le rendez-vous à venir pour les Aiglons. La crainte est de mise pour la formation de Ligue 1. « Attention, c'est une équipe qui est deuxième du championnat de Ligue 2. Eux vont se challenger, parce qu'ils vont rejouer contre une équipe de Ligue 1. Ils vont vouloir savoir où ils se situent par rapport à ça. Force est de constater qu'ils affrontent une équipe qui n'est pas la plus en forme du moment. Ça va être un match très important pour Saint-Étienne, mais aussi pour Nice. Ce match peut être une soupape de décompression si tu arrives à marquer et gagner le match. Ça peut te donner un peu d'air avant de partir en vacances, » explique-t-il.
De son côté, l’AS Saint-Etienne reste sur courant alternatif en Ligue 2 en cette fin d’année. Mais les Verts n’auront rien à perdre ce dimanche. Cela représente une belle occasion de se jauger pour Eirik Horneland et ses hommes. Un match entre deux équipes qui peinent à totalement convaincre, même si les Verts vont vouloir prouver qu'ils ont le niveau pour rivaliser avec des formations de l'étage supérieur.

Coupe de France

21 décembre 2025 à 14:45
Nice
14:45
Saint-Étienne
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_280158_0530
PSG

PSG : Sérieuse blessure pour Safonov

ICONSPORT_263412_0107
OM

OM : Cet ancien chouchou de De Zerbi frappe à la porte

ICONSPORT_279926_0145
OL

OL : Paulo Fonseca cible trois joueurs

ICONSPORT_279505_0290
OM

La tactique de Greenwood pour plaquer l'OM

Fil Info

19 déc. , 13:15
PSG : Sérieuse blessure pour Safonov
19 déc. , 13:00
OM : Cet ancien chouchou de De Zerbi frappe à la porte
19 déc. , 12:40
OL : Paulo Fonseca cible trois joueurs
19 déc. , 12:20
La tactique de Greenwood pour plaquer l'OM
19 déc. , 12:00
Le PSG enrage, son mercato bouleversé
19 déc. , 11:40
Algérie : Abdelli fonce au Maroc, il va disputer la CAN
19 déc. , 11:20
Rennes rêve de Ligue des Champions
19 déc. , 11:00
OM : Les Anglais chassés de Marseille

Derniers commentaires

OM : Une grosse vente, McCourt donne son feu vert

Rien a foutre de ne pas être rentable.. tant quon a pas de dettes cest bien la l'essentiel.. de toute manière je préfère quon ne soit pas rentable et avoir une belle équipe plutôt que d'être rentable mais d'avoir l'effectif a Angers... ahh tu peux être rentable si tu réduit la locomotive... mais va t'en voir ensuite la gueule de l'équipe... l'essentiel cest quon ai un proprio qui met la main a la poche sans soucis de rentabilité derrière.. cest meme une chance quon a..

Le salaire d'Endrick, l'OL renonce

OUI ? MAIS LA FICELLE EST PEUT RTRE EN TRAIN DE LACHER .

Le PSG enrage, son mercato bouleversé

Trophee des champions 8Jan2025 Coupe France 24Mai 2025 LDC 31Mai2025 Championnat L1 2025 Supercoupe d Europe 13Aout 2025 Coupe Intercontinentale 2025 18Dec 2025 Ça fait 6 trophees, Mr Conte, rendons a Cesae ce qui appartient a Cesar ...^^

La tactique de Greenwood pour plaquer l'OM

C’est exactement ce que fait chaque joueur dans tous les clubs du monde : se montrer , montrer toutes ses qualités pour accéder à de meilleurs clubs voir aux clubs les plus prestigieux. Il paraît évident que Greenwood a pour ambition d’etre acheter par un club dont le prestige est supérieur à celui de l’OM, et surtout un club qui paye mieux et qui aille encore plus loin en LDC. Rien de nouveau à l'horizon !!!

OL : Paulo Fonseca cible trois joueurs

Nous verrons a l ouverture du mercato qui veut partir ou non ^^

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading