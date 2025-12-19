Nice tremble face à l'ASSE

Ce week-end, la Coupe de France reprend ses droits pour le dernier salut du football français en 2025. Ce dimanche (14 h 45), l’AS Saint-Etienne se déplace à Nice. Un match que les Aiglons vont vivre sous pression. De son côté, le club du Forez y va pour se jauger.

L’OGC Nice vit une véritable traversée du désert en cette fin d’année 2025. Les Aiglons restent sur neuf défaites consécutives toutes compétitions confondues, l’une des pires séries de l’histoire du club. Avant de clôturer cette année moribonde, le club de la Côte d’Azur aura un dernier rendez-vous ce dimanche en début d’après-midi pour la Coupe de France, une réception de l’ AS Saint-Etienne . Un match piège qui se disputera à huis clos. Et les Niçois peuvent craindre le pire au vu de l’état de forme actuel.

Nice à tout à perdre

Sur les ondes de Ici Azur, l’ancien joueur de l’OGC Nice Patrice Alberganti s’est exprimé sur le rendez-vous à venir pour les Aiglons. La crainte est de mise pour la formation de Ligue 1. « Attention, c'est une équipe qui est deuxième du championnat de Ligue 2. Eux vont se challenger, parce qu'ils vont rejouer contre une équipe de Ligue 1. Ils vont vouloir savoir où ils se situent par rapport à ça. Force est de constater qu'ils affrontent une équipe qui n'est pas la plus en forme du moment. Ça va être un match très important pour Saint-Étienne, mais aussi pour Nice. Ce match peut être une soupape de décompression si tu arrives à marquer et gagner le match. Ça peut te donner un peu d'air avant de partir en vacances, » explique-t-il.

De son côté, l’AS Saint-Etienne reste sur courant alternatif en Ligue 2 en cette fin d’année. Mais les Verts n’auront rien à perdre ce dimanche. Cela représente une belle occasion de se jauger pour Eirik Horneland et ses hommes. Un match entre deux équipes qui peinent à totalement convaincre, même si les Verts vont vouloir prouver qu'ils ont le niveau pour rivaliser avec des formations de l'étage supérieur.