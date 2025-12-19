ICONSPORT_280158_0539

Des joueurs du PSG attendus en D2 belge

PSG19 déc. , 10:20
Nathan Hanini
La semaine passée, QSI a officialisé le rachat du club belge du KAS Eupen par un communiqué de presse. Désormais, il faut s’attendre à une future collaboration avec le Paris Saint-Germain. Des joueurs du club de la capitale pourraient rejoindre la deuxième division belge.
QSI a pour ambition de se créer sa galaxie de clubs dans le futur. À l’image du City Football Group (CFG), QSI a pour ambition de rattacher des clubs entre eux. Cela a déjà débuté et la semaine passée, le club belge du KAS Eupen a officialisé son changement de pavillon. Actuellement en deuxième division belge, Eupen se veut ambitieux pour retrouver au plus vite l’élite du football belge. Pour cela, un nouveau directeur sportif est arrivé en la personne de Pasquale Sensibile. Passé par le PSG ou encore Galatasaray, l’Italien de 54 ans a livré ses premières réponses en conférence de presse.

Des joueurs du PSG pour aider

Le natif de Lecco a évoqué la collaboration avec le Paris Saint-Germain. Il n’est pas impossible que des joueurs soient envoyés en prêt dès cet hiver. « Pourquoi pas ? Il est possible qu'un jeune joueur du PSG nous rejoigne en janvier. Il y a déjà eu par le passé des collaborations sporadiques entre le PSG et la KAS Eupen, comme le prêt de Djeidi Gassama. Nous pouvons désormais mettre en place ce type de collaboration de manière plus systématique entre le PSG et la KAS Eupen, mais aussi avec Braga, » explique-t-il.
Une manière pour le club de la capitale française d’offrir du temps de jeu aux jeunes joueurs afin de poursuivre le développement loin de la pression de l’hexagone. « Nous coopérerons partout où cela aura du sens et où cela nous fera avancer, » précise Pasquale Sensibile. Dans un premier temps, le KAS Eupen vise une remontée cette saison et des joueurs du Paris Saint-Germain vont venir aider.
Derniers commentaires

Le salaire d'Endrick, l'OL renonce

OUI ? MAIS LA FICELLE EST PEUT RTRE EN TRAIN DE LACHER .

Le PSG enrage, son mercato bouleversé

Trophee des champions 8Jan2025 Coupe France 24Mai 2025 LDC 31Mai2025 Championnat L1 2025 Supercoupe d Europe 13Aout 2025 Coupe Intercontinentale 2025 18Dec 2025 Ça fait 6 trophees, Mr Conte, rendons a Cesae ce qui appartient a Cesar ...^^

La tactique de Greenwood pour plaquer l'OM

C’est exactement ce que fait chaque joueur dans tous les clubs du monde : se montrer , montrer toutes ses qualités pour accéder à de meilleurs clubs voir aux clubs les plus prestigieux. Il paraît évident que Greenwood a pour ambition d’etre acheter par un club dont le prestige est supérieur à celui de l’OM, et surtout un club qui paye mieux et qui aille encore plus loin en LDC. Rien de nouveau à l'horizon !!!

OL : Paulo Fonseca cible trois joueurs

Nous verrons a l ouverture du mercato qui veut partir ou non ^^

OL : Paulo Fonseca cible trois joueurs

Ce mercato va obliger l’OL à vendre un ou deux joueurs à forte valeur. A bon pourquoi? J aimerai avoir des arguments au lieu de balancer des phrases comme ca sans rien

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

