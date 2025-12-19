Des joueurs du PSG attendus en D2 belge

La semaine passée, QSI a officialisé le rachat du club belge du KAS Eupen par un communiqué de presse. Désormais, il faut s’attendre à une future collaboration avec le Paris Saint-Germain. Des joueurs du club de la capitale pourraient rejoindre la deuxième division belge.

QSI a pour ambition de se créer sa galaxie de clubs dans le futur. À l’image du City Football Group (CFG), QSI a pour ambition de rattacher des clubs entre eux. Cela a déjà débuté et la semaine passée, le club belge du KAS Eupen a officialisé son changement de pavillon. Actuellement en deuxième division belge, Eupen se veut ambitieux pour retrouver au plus vite l’élite du football belge. Pour cela, un nouveau directeur sportif est arrivé en la personne de Pasquale Sensibile . Passé par le PSG ou encore Galatasaray, l’Italien de 54 ans a livré ses premières réponses en conférence de presse.

Des joueurs du PSG pour aider

Le natif de Lecco a évoqué la collaboration avec le Paris Saint-Germain. Il n’est pas impossible que des joueurs soient envoyés en prêt dès cet hiver. « Pourquoi pas ? Il est possible qu'un jeune joueur du PSG nous rejoigne en janvier. Il y a déjà eu par le passé des collaborations sporadiques entre le PSG et la KAS Eupen, comme le prêt de Djeidi Gassama. Nous pouvons désormais mettre en place ce type de collaboration de manière plus systématique entre le PSG et la KAS Eupen, mais aussi avec Braga, » explique-t-il.

Une manière pour le club de la capitale française d’offrir du temps de jeu aux jeunes joueurs afin de poursuivre le développement loin de la pression de l’hexagone. « Nous coopérerons partout où cela aura du sens et où cela nous fera avancer, » précise Pasquale Sensibile. Dans un premier temps, le KAS Eupen vise une remontée cette saison et des joueurs du Paris Saint-Germain vont venir aider.