C'est le seul attaquant du PSG à ne pas avoir connu de gros problèmes physiques, mais il est désormais à bout de souffle. Si Bradley Barcola est clairement en panne d'efficacité, c'est qu'il a été sollicité de manière énorme.

Luis Enrique a choisi de garder Bradley Barcola sur le banc dimanche soit face à l'Olympique Lyonnais, mais ce n'est pas pour éviter des quolibets à son attaquant. Car contre le Bayern Munich, on a compris qu' à force d'enchaîner les matchs (91 en 15 mois) , l'ancien lyonnais était probablement au bord de la rupture.

. Mais cela n'empêche pas Barcola d'être dans le groupe de l'équipe de France, le Paris Saint-Germain espérant probablement que Didier Deschamps ne sollicite pas trop son joueur lors des deux matchs à venir contre l'Ukraine et l'Azerbaïdjan. Concrètement, le joueur de 23 ans a les ischios qui sifflent, et s'il n'a pas encore fréquenté l'infirmerie du PSG, il est clair que Bradley Barcola est loin d'être au sommet de sa forme. Très loin même si l'on en croit son entourage, lequel s'est confié dans L'Equipe

Barcola est dans le dur, il faut tenir jusqu'à la fin de l'année

Didier Deschamps récupère en effet un joueur qui est dans le dur physiquement. « C’est très difficile d’évaluer Bradley sur ces derniers mois, il ne joue souvent qu’à 50% », a indiqué un proche de Bradley Barcola dans le quotidien sportif. L'attaquant du Paris Saint-Germain l'a d'ailleurs confié dans un entretien accordé au site officiel du club de la capitale, il commence à être vraiment fatigué. A tel point que nos confrères précisent que le staff médical du PSG fait régulièrement passer des tests à l'ancien Lyonnais et que pour l'instant, ces examens ne montrent pas réellement une baisse de ses capacités physiques.

De son côté, Bradley Barcola travaille également avec son propre physiothérapeute depuis plusieurs semaines afin que son corps ne soit pas trop malmené et tienne le choc. Car avec les blessures de Désiré Doué et Ousmane Dembélé, l'attaquant sait que Luis Enrique a énormément besoin de lui jusqu'au retour de ses deux coéquipiers. Alors, même si ses performances sont clairement en berne, Bradley Barcola continue à être un bon soldat pour le PSG.