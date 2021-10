Ballon d'Or, la France vote Karim Benzema

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Revenu en équipe de France au printemps dernier, Karim Benzema a déjà réussi à empocher un trophée, et surtout il a su se montrer rapidement indispensable. De quoi lui assurer le Ballon d'Or ?

Intenable dès qu’il porte le maillot tricolore, le numéro 9 du Real Madrid continue sur son incroyable lancée avec le club espagnol, où il est parfois le seul à être réellement au niveau attendu. S’il n’a pas pu remporter la Liga ou la Ligue des Champions, KB9 semble parvenir à progresser chaque saison, et son but d’exception face à l’Espagne en finale de la Ligue des Nations a fait le tour du monde. En Espagne, sa présence parmi les favoris pour le Ballon d’Or ne fait pas beaucoup de doute. En France, le nom de Lionel Messi est souvent cité pour soulever un 7e titre, mais les techniciens français se rebellent.

Pour Jocelyn Gourvennec, Karim Benzema ballon d’Or, ça a du sens. « Karim Benzema a remporté la Ligue des nations. C'est un joueur exceptionnel et cela ne date pas d'aujourd'hui. Ce qu'il a fait en Ligue des nations est du niveau du Ballon d'or. Il sait tout faire et fait tout très bien. Pour les jeunes, il est intéressant de voir et d'observer ce qu'il fait. Comment il court. Pour récupérer les ballons quand son équipe défend. Commet il se rend disponible en phase offensive quand la France a le ballon. Il a l'étoffe pour remporter ce trophée. Et je serais très heureux si tel était le cas cette année. Mais je ne vote pas », a tenu à rappeler l’entraineur de Lille, qui aimerait que l’on n’oublie pas Jorginho, le seul à avoir remporté l’Euro et la Ligue des Champions en tant que titulaire.

Djibril Cissé a un gros doute

De son côté, Djibril Cissé, ancien international français présent au Vélodrome pour le match des héros et surtout pour la bonne cause, s’est plus dubitatif. Pour l’ancien buteur, Lionel Messi a encore une longueur d’avance. « Le cœur a envie de dire oui. Après, on sait très bien qu’il y a d’autres choses qui entrent en jeu, purement extra-sportives. Des questions d’image, de notoriété mondiale… Messi peut-être un cran au-dessus à ce niveau. Au niveau des performances, il y a match. Ce que Karim fait, c’est assez exceptionnel. Mais est-ce que ça suffira ? Je ne sais pas », a livré l’ancienne fusée de l’AJ Auxerre. Le match est lancé, et Karim Benzema peut compter sur le soutien de ses compatriotes pour ce dernier défi de l’année.