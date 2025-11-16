ICONSPORT_276316_0007
Didier Deschamps - sélectionneur de l'équipe de France

Azerbaïdjan - France : Les compositions (18h sur TF1)

Equipe de France16 nov. , 16:58
parHadrien Rivayrand
3
La composition de l’Azerbaïdjan : Mahammadaliyev - Alyev, Badalov, Mustafazada, Krivotsyuk, Dashdamirov - Nuryef, Makhmudov, Khaibulaev, Alyev - Dadashov
La composition des Bleus : Chevalier - Gusto, Konaté (cap.), L. Hernandez, T. Hernandez - Zaïre-Emery, K. Thuram - Akliouche, Nkunku - Mateta, Ekitike
3
