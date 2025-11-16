Azerbaïdjan - France : Les compositions (18h sur TF1)

La composition de l’Azerbaïdjan : Mahammadaliyev - Alyev, Badalov, Mustafazada, Krivotsyuk, Dashdamirov - Nuryef, Makhmudov, Khaibulaev, Alyev - Dadashov

La composition des Bleus : Chevalier - Gusto, Konaté (cap.), L. Hernandez, T. Hernandez - Zaïre-Emery, K. Thuram - Akliouche, Nkunku - Mateta, Ekitike