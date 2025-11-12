ICONSPORT_269165_0007
Kylian Mbappé - Equipe de France

Attentats de 2015 : Mbappé et la France rendront hommage aux victimes

Equipe de France12 nov. , 15:30
parClaude Dautel
0
En préambule à sa conférence de presse, Kylian Mbappé a tenu à adresser un message au nom de l'équipe de France. Alors que le match France-Ukraine se jouera à la date du 10e anniversaire des attentats ont touché la France, Mbappé avoue que cela n'est pas anodin.
C'est une date qui a provoqué des débats, mais c'est bien ce jeudi 15 novembre qu'aura lieu au Parc des Princes le choc entre les Bleus et l'Ukraine. Avec la possibilité pour la France de se qualifier pour la Coupe du Monde. Il y a dix ans jour pour jour, Paris était la cible d'une attaque terroriste qui faisait 130 morts et de 413 blessés. Ce 15 novembre 2015, tout avait commencé aux portes du Stade de France pour France-Allemagne, et forcément l'émotion sera énorme au moment des commémorations de ce drame, lequel donnera lieu à un petit protocole jeudi soir au Parc. Alors, avant même qu'une question ne soit posée sur le sujet, Kylian Mbappé a évoqué ce triste anniversaire en conférence.

L'équipe de France veut apporter un peu de plaisir

La mine sombre, le capitaine des Bleus a tenu à remettre ce France-Ukraine dans le contexte d'une actualité dramatique. « Au nom de toute l'équipe de France et du staff, tout le monde sait à quel point demain est une journée spéciale. On veut faire comprendre aux Français qu'il y a des choses bien plus importantes qu'une qualification pour la Coupe du monde. On n'est pas déconnectés de ça donc on voulait avoir une pensée pour toutes les Françaises et les Français, a confié Kylian Mbappé avant de se souvenir de ce qu’il faisait en 2015 alors qu’il n’avait que 16 ans. J’étais à Monaco. C’était un moment terrible. Tout le monde se sent concerné par ce genre d'événement. Jouer 10 ans après, c'est spécial. On va essayer de rendre hommage à toutes les personnes qui ont été frappées par cet événement tragique. On veut faire passer la journée la moins difficile possible à toutes ces personnes qui ont été touchées. »
« Il y a plus important qu’une qualification pour la Coupe du Monde »
- Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France
De son côté, Didier Deschamps a reconnu que cette date du 13 novembre était forcément très spéciale et que personne ne pouvait l'oublier. « J'ai un peu de mal à m'exprimer là-dessus, mais c'est plus par retenue. Ce devoir de mémoire et le soutien, la compassion qu'on se doit d'avoir pour toutes les familles qui ont souffert, ont perdu des êtres chers, ça fait partie du contexte. C'est là, on va faire avec. Ce n'est qu'un match de foot, ce n'est rien à côté de ce qui s'est passé. Mais c'est un match très important pour nous », a confié l'entraîneur de l'équipe de France.
0
