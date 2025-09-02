Après Canal+, Jallet vient aider les Espoirs

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Ancien international français, Christophe Jallet est resté proche des terrains puisqu’il commente les matchs européens pour Canal+ notamment. Il va encore s’en rapprocher puisque la Fédération Française de Football a annoncé que l’ancien défenseur passé par Lorient, le PSG ou encore l’Olympique Lyonnais, allait intégrer le staff technique de l’équipe de France espoirs. Il aura pour mission d’aider Gérald Baticle en tant qu’adjoint, avec une attention particulière au secteur défensif. Il prendra ses fonctions dès cette semaine, avec le rassemblement des Bleuets. Christophe Jallet profitera aussi de cette signature avec la FFF pour passer les diplômes requis.