Antoine Griezmann envoie un message à Lilian Thuram

Dans : Equipe de France.

Par Baptiste Mulatier

Antoine Griezmann devrait honorer contre l’Espagne ce dimanche soir sa 100e sélection avec l’équipe de France. Le record de Lilian Thuram est en vue, et l'attaquant de l'Atlético se sent toujours en pleine forme.

5 mars 2014. Antoine Griezmann fait sa première apparition avec l’équipe de France chez les A. Un peu plus de sept ans plus tard, il va connaître sa 100e sélection, ce dimanche contre l’Espagne en finale de la Ligue des Nations. Il va rejoindre un cercle fermé en passant cette barre symbolique composé entre autres de ses coéquipiers, Hugo Lloris (133) et Olivier Giroud (110), Zinédine Zidane (108) et le recordman, Lilian Thuram (142). Pense-t-il au record ? « Pourquoi pas. Je sais que physiquement, je tiens le coup. Je suis en pleine forme donc on verra », a assumé le numéro 7 dans Téléfoot. Depuis son premier match avec les Bleus, Antoine Griezmman a participé à 99 des 103 matchs de l’équipe de France. Une statistique qui prouve sa régularité impressionnante. Antoine Griezmann a aussi inscrit 41 buts, faisant de lui le troisième meilleur buteur de l’histoire de la sélection à égalité avec Michel Platini, à neuf petites unités de Thierry Henry, le détenteur du record.

"Pourquoi pas, mais c'est dans longtemps. C'est vrai qu'on a plus de matches qu'ils n'en avaient à l'époque. Mais pourquoi pas. Après, je sais que physiquement je tiens le coup, je suis en pleine forme, donc on verra."@AntoGriezmann sur le record de sélections chez les Bleus pic.twitter.com/8e3a05pI5j — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 10, 2021

« La longévité, et ce n'est pas que de jouer des matches, regardez son efficacité »

En conférence de presse, Didier Deschamps n’a pas tari d’éloges envers celui qui est considéré comme son chouchou : « La longévité, et ce n'est pas que de jouer des matches. Regardez son efficacité, à travers les buts qu'il fait marquer et les buts qu'il a marqués. Il a eu le bonheur de ne pas avoir eu de soucis physiques, j'espère que ça continuera. Depuis qu'il est arrivé, depuis l'Euro 2016, c'est un joueur ultra performant », a constaté le sélectionneur de l’équipe de France. Antoine Griezmann a une belle occasion de remporter un deuxième titre avec l’équipe de France ce dimanche soir, pour sa 100e.